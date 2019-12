Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Florescu nu mai conduce PMP Teleorman/ Președinția organizației a fost preluata de deputatul Doru Coliu in Politic / on 14/12/2019 at 12:23 / Adrian Florescu nu mai conduce organizația județeana a Partidului Mișcarea Populara, in ședința Consiliului Executiv Național al partidului fiind numit…

- Eugen Tomac a si anuntat pe contul sau de Facebook ca voteaza la Chisinau. Inainte de a intra in sectia de votare, el a discutat cu cei care asteptau la rand pentru a vota. El a amintit ca votul anticipat pentru cetatenii romani care se afla in alte state a fost adoptat la propunerea Partidului Miscarea…

- Interpreta Margareta Paslaru a afirmat, miercuri, ca Mihai Constantinescu va ramane in amintirea publicului ca ''un creator de slagare''. "Mihai ramane un creator de slagare. De ce spun aceasta, pentru ca are privilegiul marilor artisti de a fi amintiti, a fi cantati fara…

- Liderul PMP, Eugen Tomac, a scris, marți, pe Facebook, ca PSD face „circ in Parlament”, in cadrul audierilor liberalilor. Acesta considera ca social-democrații dau dovada de frustrare și dau impresia cetațenilor ca „sunt rupți de realitate”, anunța MEDIAFAX.Citește și: Klaus Iohannis anunța!…

- Președintele PMP, Eugen Tomac, a afirmat ca sondajul intern facut de USR in perspectiva alegerilor prezindențiale și aparut in presa reprezinta o manipulare ”in stil PSD”. Tomac susține ca Theodor Paleologu este singurul candidat aflat in creștere, in pofida faptului ca in sondajul USR ar figura sub…

- Biroul Politic National al PNL se reuneste, joi, pentru a valida lista cu ministrii Cabinetului Orban si programul de guvernare. Premierul desemnat Ludovic Orban ar urma ca dupa-amiaza sa depuna aceste documente la Parlament, potrivit unor surse liberale. Negocieri cu toate partidele …

- Premierul desemnat Ludovic Orban ar urma ca dupa-amiaza sa depuna aceste documente la Parlament, potrivit unor surse liberale. Marti si miercuri, Ludovic Orban a incheiat a doua runda de negocieri cu PMP, ALDE, USR, UDMR si Pro Romania pentru a obtine din partea acestor formatiuni politice…

- Votul in favoarea motiunii este un gest de patriotism si responsabilitate, iar parlamentarii PMP vor vota la vedere pentru destituirea Cabinetului Dancila, a scris joi dimineata, pe Facebook, presedintele Partidului Miscarea Populara, Eugen Tomac. "A venit momentul eliberarii Romaniei!…