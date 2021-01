Stiri pe aceeasi tema

- Este ca vrei sa te bucuri in fiecare zi de sentimentul ca simți norocul SuperAproape de tine?! Și ca... surprinzator de des te poți intalni cu el? Poți face asta in fiecare zi pe site-ul Superbet unde ai la dispoziție SuperSpin! Daca ai cont activ și acordurile de marketing bifate, invarți gratuit o…

- Dupa o masa buna de sarbatori, intra bine și cateva pronosticuri pe SuperMeciul saptamanii din Premier League. Suntem Superbet, ceea ce inseamna ca miza e intodeauna mare, motiv pentru care punem la bataie premii de 100.000 de lei pentru cei mai experimentați pariori care ne ofera pronosticuri corecte.…

- Corul Național de Camera „Madrigal-Marin Constantin” inregistreaza concertul extraordinar de Craciun, dirijat de Anna Ungureanu, care va fi disponibil gratuit pe site-ul Corului Madrigal www.madrigal.ro și in aplicația online Madrigal App.

- Superbet ofera jucatorilor sai tot mai multe modalitați de a se distra și a-și verifica inspirația dar și nivelul norocului. Roata SuperSpin are acum un „frate geaman” in SuperProno! Amandoua sunt disponibile gratuit celor care au cont activ pe platforma de pariere online Superbet.ro. ...

- Pariorii și iubitorii sportului prind din nou azi o ediție de colecție SuperLive Show, emisiunea online realizata de Lucian Lipovan și Dan Filoti pentru Superbet! Sumarul e generos, premiile sunt atractive, informația este livrata intr-un mod relaxat și antrenant. Fa-ți superseara cu aceasta ediție…

- eMAG Genius este in oferta de Black Friday. Poți beneficia de Genius de la eMAG la un preț redus. Afla ce este eMAG Genius, cum te ajuta și cat de util este daca comanzi de la eMAG.Daca v-ați amuzat privind reclamele cu duhul care indeplinește trei dorințe, dar recomanda eMAG Genius, este timpul sa…

- Dupa ce a dat cuvantul freelancerilor și antreprenorilor care și-au impartașit lecțiile invațate in pandemie, NO.MAD Talks abordeaza nișa creatorilor de conținut la Pandemia Made Me Do It 3.0, eveniment...

- Compania de curierat DPD Romania a anuntat marti ca deschide un nou depozit langa Bucuresti, la Bragadiru, pe o suprafata de 3.000 de mp, investitie de jumatate de milion de euro, si estimeaza comenzi online record de Black Friday, anunța news.ro.”Pandemia de COVID-19 a crescut foarte mult…