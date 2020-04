200.000 de masti FFP2 achizitionate din China au ajuns in Romania 200.000 de masti FFP2 au ajuns in Romania vineri seara, cu o cursa Tarom, in urma unei achizitii realizata din China de catre Unifarm. Materialele vor fi distribuite spitalelor desemnate pentru gestionarea cazurilor confirmate cu Covid 19, cu prioritate catre cele aflate in judete cu un numar mare de persoane confirmate pozitiv cu noul coronavirus. "Aeronava Tarom, care a aterizat in aceasta seara pe aeroportul Otopeni, a realizat cursa in baza unui contract comercial pentru perioada 2 3 ap ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O cursa Tarom a adus din China, vineri seara, 200.000 de masti FFP2 care vor fi distribuite spitalelor, mai ales in judetele cu numar mare de cazuri confirmate. Aeronava a aterizat pe aeroportul Otopeni.

- Grupul de Comunicare Strategica anunta ca 200.000 de maști FFP2 au ajuns in Romania, cu o cursa TAROM, in urma unei achiziții realizata din China de catre UNIFARM SA. Materialele vor fi distribuite spitalelor desemnate pentru gestionarea cazurilor confirmate cu noul coronavirus, cu prioritate catre…

- 200.000 de maști FFP2 au ajuns in Romania, cu o cursa TAROM, in urma unei achiziții realizata din China de catre UNIFARM SA. Materialele vor fi distribuite spitalelor desemnate pentru gestionarea cazurilor confirmate cu noul coronavirus, cu prioritate catre cele aflate in județe cu un numar mare de…

- Virusul ucigaș din China continua sa faca din ce in ce mai multe victime. 593 de cazuri de infectare cu coronavirus sunt in Suceava. Este primul oraș intrat in carantina. In total, in Romania au fost inregistrate 2.109 cazuri confirmate de COVID-19.

- Compania Romarm a primit aprobare pentru productia de echipamente sanitare, de masti si combinezoane, astfel incat sa ramana in productia strategica a Romaniei, a declarat, luni seara, ministrul Economiei, Virgil Popescu. "Am avut o discutie cu directorul de la Romarm si i-am dat unda verde…

- Materiale medicale, in loc de armament. Romarm incepe producția de maști și combinezoane. Companiile pot primi pana la 200.000 euro pentru productia de materiale sanitare Compania Romarm a primit aprobare pentru productia de echipamente sanitare, de masti si combinezoane, astfel incat sa ramana in productia…

- Astazi au intrat in stocurile Unifarm un milion de maști venite din Turcia și 30.000 de combinezoane, dar și manuși, botoși și medii de cultura, a declarat Adrian Ionel, directorul Unifarm. De asemenea, Romania a primit biolichide pentru suprafețe dure...

- In ciuda bilantului sumbru, de remarcat ca este a treia zi consecutiva in care autoritatile chineze au raportat o scadere a numarului de imbolnaviri. In intreaga lume s-au inregistrat 69.000 de cazuri de imbolnavire, sambata fiind consemnat si primul deces produs in Europa de Covid-19. Citeste…