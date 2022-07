Guvernul Ciuca a aprobat ordonanța care prevede alocarea a unui ajutor pentru mame, in valoare de 2.000 de lei, in primele trei luni de la nașterea copilului. Suma va fi alocata sub forma de tichete sociale, și are ca destinație achiziționarea de produse necesare nou-nascutului. Potrivit ministrului liberal al Investitiilor […] Articolul 2000 de lei- ajutor acordat mamelor in primele trei luni dupa naștere apare prima data in Ziarul Dambovita - Targoviste .