200 de tractoare se îndreaptă spre Chișinău Asociația Forța Fermierilor anunța ca in prezent peste 200 tractoare se indreapta spre Chișinau, noteaza Noi.md ”Inca circa 250 de unitați agricole au ieșit pe trasee naționale. Atragem atenție ca la Nord au ieșit mai mulți agricultori comparativ cu saptamina trecuta. S-au adaugat fermierii din raioanele Florești și Glodeni. Mai masiv au ieșit agricultorii din raioanele Edineț, Ocnița și Bricen Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Asociația Forța Fermierilor a anunțat reluarea protestelor agricultorilor dupa ce ”din nou au fost duși in eroare de catre autoritați”. Potrivit unui comunicat, negocierile promise de Guvern așa și nu au mai avut loc pe parcursul saptamanii curente, așa ca fermierii au decis in cadrul Consiliului de…

- Trei tineri, cu varste de 19 și 22 de ani, membri al unui grup infracțional, au fost reținuți, dupa ce, pe parcursul a doua luni, ar fi comis cinci furturi din locuințe și un furt din automobil, pe teritoriul municipiului Chișinau și raionului Hincești. Precum precizeaza poliția, suspecții, originari…

- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta al MAI a finalizat “Școala Securitații” ediția 2023, care a fost desfașurata in perioada 23 – 28 mai 2023. La actiunile de pregatire a tinerii generații in domeniul bazelor securitații vieții au fost instruiți 1140 de copii din raioanele Caușeni, Balți,…

- Ana Barbu a fost una dintre cele mai cunoscute interprete de muzica populara și ușoara din Republica Moldova. A avut o cariera muzicala de peste 20 de ani, timp in care a lansat numeroase șlagare. Ana Barbu s-a nascut in data de 30 octombrie 1959 in satul Temeleuți, raionul Florești. Ea a urcat pentru…

- Asociația Forța Fermierilor cere intervenția urgenta și foarte concreta din partea statului privind depașirea crizei din sistemul agrar. Daca nu vor fi auziți, fermierii amenința cu un protest masiv non-stop in toata țara, la data de 7 iunie, cu posibila blocare a traseelor principale și marșul tehnicii…

- Ministerul Educației și Cercetarii anunța ca 40 de elevi au fost premiați, astazi, in cadrul festivitații de incheiere a Olimpiadei Republicane la Limba și literatura rusa (limba de instruire), desfașurata in perioada 12-14 mai, la Liceul Teoretic „N. V. Gogol” din mun. Chișinau. Invingatorii competiției…

- La 1 ianuarie 1941, Stalin a fondat actuala Republica Moldova pe un teritoriu furat de la romani, dar fiind un bun „gospodar” a decis s-o imparta in 6 județe mari. Diviziunea administrativa a R. Moldovenești din 1941: numarul total de județe – 6 numarul total de districte – 58 numarul total de consilii…

- Organizația Partidului Național Liberal din Republica Moldova și-a largit randurile in acest weekend cu 77 de aleși locali dintre care 62 de primari.Președintele PNL Diaspora Republica Moldova, Adrian Dupu, impreuna cu vicepreședinții Anatolie Dimitriu și Alexandru Barbaroșie au continuat seriile…