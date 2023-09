Stiri pe aceeasi tema

- PROBLEME… Un barbat și-a injunghiat concubina, apoi a amenințat ca se arunca de la etajul opt al blocului in care locuia. Incidentul a avut loc in București, in zona Pieței Romane, iar agresorul, despre care presa din Capitala scrie ca ar fi din județul Vaslui, a fost capturat cu ajutorul mascaților.…

- Poliția din Buenos Aires a gasit miercuri de dimineața ramașițele unui barbat pe care il cauta de o saptamana. Corpul dezmembrat al criptomilionarului Fernando Perez Algaba era pus intr-o valiza pe care au descoperit-o doi copii care jucau fotbal, scrie Daily Mail, care citeaza presa argentiniana.El…

- Persoane necunoscute au inlocuit steagul curcubeu arborat permanent la gara din Poliția germana, in alerta din cauza simbolurilor naziste - Un steag cu svastica, arborat de necunoscuti in locul steagului-curcubeu de la gara din Neubrandenburg (est) Neubrandenburg, in estul Germaniei, cu un steag pe…

- Politia din capitala Germaniei a transmis in cursul noptii un avertisment ca un pradator mare, probabil o leoaica, ar fi in libertate in suburbiile sudice ale Berlinului, informeaza joi DPA.

- Miercuri, 12 iulie, la hipermarketul Kaufland de pe bulevardul Decebal, din sectorul Botanica al Capitalei, un agent de paza a fost lovit de mai multe ori cu un ciocan de catre un adolescent. Sursele PULSMEDIA susțin ca agentul de paza le-ar fi facut observație unui grup de adolescenți care perturbau…

- In data de 3 iulie, in jurul orei 13:15, la Punctul de Trecere a Frontierei Calafat, judetul Dolj, s a prezentat pe sensul de intrare in tara, un cetatean belarus, in varsta de 43 de ani, care conducea un autocamion inmatriculat in Polonia si care transporta diverse bunuri in regim de coletarie, pe…

- In data de 3 iulie, prin punctele de frontiera de la nivelul intregii tari au efectuat formalitatile de control atat pe sensul de intrare, cat si pe cel de iesire aproximativ 272.300 de persoane, cetateni romani si straini si peste 64.600 de mijloace de transport, pe ambele sensuri. Conform unui comunicat…

- Elemente de muniție neexplodata au fost descoperite in urma cu puțin timp la Copaceni. Autoritațile sunt in alerta Apelul pe numarul de urgența a venit in urma cu 15 minute. Poliția securizeaza zona, pe drum sunt și cei de la echipa pirotehnica a ISU Cluj. Recent doua obuze au fost descoperite și in…