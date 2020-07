Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 15 mai – Sputnik. Chicu a spus ca in continuare restricțiile impuse de epidemia de Coronavirus vor fi gestionare de Comisia Naționala Extraordinara de Sanatate Publica, care va acționa in baza legii nr. 10. © Photo : Primaria Municipiului ChisinauMaine și poimaine, transportul…

- In cadrul controlului efectuat de catre inspectorii ANTA Chișinau – Criva, au fost stopate pentru verificare doua autocare ce aparțin unor intreprinzatori individuali din Federația Rusa, care efectuau curse ocazionale in trafic internațional pe linia Moscova – Balți –

- Portavocea președintelui Igor Dodon , românofobul Bogdan Țîrdea, își bate joc de România. Acesta se arata nemulțumiți de ajutorul oferit joi, 30 aprilie, de România sistemului medical din țara noastra. Într-o postare pe pagina sa de Facebook,…

- El le-a dat banii in plic, la ceremonia de primire, si le-a promis ca la finalul misiunii le va da curcani de rasa. Ambasada Romaniei la Chisinau a anuntat vineri ca aceste sume au fost returnate integral. Cadrele medicale din Romania care au ajuns joi la Balti au fost intampinate de autoritati, iar…

- O noua ședința de guvern a avut loc astazi la Palatul Victoria. Premierul Ludovic Orban a anuntat astazi in sedinta de Guvern, ca luni va fi depus in Parlament raportul privind masurile luate de fiecare minister in timpul perioadei de urgenta. De asemenea, pe ordinea de zi a s-a discutat și un ajutor…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat, joi, in ședința de Guvern, pregatirea unui act normativ care va garanta credite pentru companiile mari, la fel ca cele acordate IMM-urilor, in contextul crizei Covid-19. De asemenea, premierul Ludovic Orban a anuntat ca va fi aprobata alocarea unei sume importante…

- Premierul Ludovic Orban a participat joi la imbarcarea echipei de medici și asistenți romani care pleaca in misiune in Republica Moldova pentru a sprijini personalul medical din aceasta țara, aflat in prima linie de lupta impotriva epidemiei de coronavirus. El a spus ca astazi Guvernul va…

- Micii producatori locali iși vor putea vinde produsele in strada, in locurile autorizate din mun. Chișinau și Balți. O decizie in acest sens a fost luata in cadrul ședinței de astazi a Comisiei Situații Excepționale.