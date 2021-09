In total, 38 de scoli nu au autorizatie sanitara de functionare, unele dintre acestea avand probleme cu apa care nu este potabila. 83- din cele 225 de scoli cu personalitate juridica din judetul Iasi au autorizatie sanitara de functionare la inceperea noului an scolar. O situatie asemanatoare cu cea de acum trei ani, din 2018, cand 81,90- din cele 221 de unitati de invatamant cu personalitate juridica aveau acea autorizatie. Practic, cel putin statistic, situatia s-a imbunatatit cu putin peste 1-. Cu toate acestea, conform reprezentatilor Inspectoratului Scolar Judetean Iasi, "in celelalte cazuri,…