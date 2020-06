Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatori religioase 9 iunie 2020 Ortodoxe: Sfantul Chiril al Alexandriei; Sfantul Columba Greco-catolice: Sfantul episcop Chiril al Alexandriei Romano-catolice: Sfantul diacon invatator Efrem CALENDAR ORTODOX 9 IUNIE 2020. Cine a fost Sfantul Chiril al Alexandriei Sfantul Chiril…

- Frumusețile locurilor sfinte de la Muntele Athos pot fi admirate acum de toți credincioșii, inclusiv de femei. Un website pune la dispoziția publicului larg panoramele virtuale a 20 de manastiri, acestea urmand a fi completate cu panoramele altor 10 schituri și chilii, precum și panoramele a trei peșteri…

- ”Hristos a inviat din morți /Cu moartea pe moarte calcand /Și celor din morminte, /Viața daruindu-le.” Sunt, fara indoiala, cele mai cunoscute versuri din slujbele bisericești, indiferent de confesiunea religiei creștine. Ele rasuna, din prima clipa a Invierii și pana la ridicarea la Ceruri a Domnului…

- Sfintele Sarbatori de Paști din acest an sunt altfel și de aceea este nevoie ca, in aceasta perioada de grele incercari, taina Invierii Domnului nostru Iisus Hristos sa ne apropie. In aceasta perioada dificila, va indemn sa oferim solidaritate, nu egoism! Sa daruim bunatate, sa avem credința și sa prețuim…

- Sunt Cristi Șelaru și vreau sa fac o spovedanie publica. Azi este ziua in care L-am ucis pe Iisus Hristos! Azi, la fel ca ieri, azi, la fel ca maine. Pentru ca mereu e azi. Ieri a fost azi, iar maine va fi azi. In fiecare zi, eu, la fel ca voi, toți ceilalți, il ucid pe Iisus Hristos.Zi de…

- Joia Mare este o zi incarcata de simbolitate pentru crestini. In acesta zi deosebita sunt unele dintre cele mai importante momente din Saptamana Patimilor. Joia Mare se mai numeste si Joia Patimilor, Joia celor 12 Denii sau Joia Neagra. In Saptamana Patimilor, credinciosii rememoreaza, pas cu pas, calea…

- Saptamana Patimirilor se mai numeste Saptamana Mare pentru ca in acest interval fiecare credincios poate sa-si recapituleze momentele esentiale din viata, sa urmareasca cu mai multa atentie randuiala Postului. Pilda celor 10 fecioare Pentru a doua zi din Saptamana Patimilor, in Sfanta si Marea zi de…

- Crestinii tin cu sfintenie aceasta sarbatoare avand in vedere faptul ca la noua luni distanta, Iisus Hristos se naste. Nu doar biserica ortodoxa, ci si cea catolica sustine faptul ca Buna Vestire a avut loc la Nazaret. Singurul aspect care difera este locatia exacta in care aceasta minune s-a intamplat.Citește…