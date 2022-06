Stiri pe aceeasi tema

- In Romania a aparut un nou „partid intelligence” creat de Dacian Cioloș cu ajutorul seviciilor. Acest nou partid se numește R.E.P.E.R., iar printre membrii fondatori ii gasim pe Ramona Strugariu, Dragos Pislaru, Alin Mituta și Dragos Tudorache. Dacian Cioloș nu este mai mult decat un joker in mana unor…

- Patru „mascati” din cadrul Serviciului de Actiuni Speciale Gorj au fost retinuti sub acuzatiile de tortura si tentativa de omor, dupa ce au batut fara mila un suspect care i-a mintit. Ministrul de Interne, Lucian Bode, a anuntat, vineri, ca a trimis Corpul de Control la Inspectoratul de Politie Judetean…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au dispus, vineri, plasarea sub control judiciar in vederea extradarii a unei femei de 38 de ani, condmanata in Italia la aproape sapte ani de inchisoare pentru jaf armat. Potrivit oamenilor legii, craioveanca de 38 de ani a fost condamnata pentru furturi din…

- Judecatorii Curții de Apel Bucuresti au pronunțat joi decizia finala in cazul dosarului Colectiv, dupa șase ani de procese. Unul dintre pompierii condamnați definitiv in dosar este de negasit. Antonina Radu, care trebuie sa execute 8 ani și 8 luni de inchisoare pentru abuz in serviciu, a fost data in…

- Jandarmerița Ana-Maria Florescu, care a pulverizat spray paralizant catre un barbat ce s-a opus incatușarii, a fost achitata de magistrații de la Curtea Militara de Apel București. Inițial, femeia a fost condamnata la doi ani și șapte luni de inchisoare cu suspendare, sub supraveghere.Decizia instanței…

- Peste 24.000 de angajati ai Ministerului de Interne vor fi la serviciu, in acest sfarsit de saptamana, de Pastele Catolic si Florii. Fortele de ordine vor asigura climatul de ordine si liniste, mai ales, in preajma celor 10.000 de lacasuri de cult unde se vor organiza manifestari religioase. Aproximativ…

- Centrul Unic de Gestionare a Crizei trece, incepind de astazi, in subordinea Inspectoratului General pentru Situații de Urgența din cadrul Ministerului de Interne. De astazi, cheltuielile pentru alimentația in centrele de plasament, adaposturile de urgența și centrele de triere sint asigurate integral…

- Persoanele care afișeaza litera „Z” in Germania pentru a simboliza sprijinul pentru razboiul Rusiei in Ucraina ar putea fi pasibile de urmarire penala, a declarat luni purtatorul de cuvant al Ministerului de Interne, potrivit Reuters.