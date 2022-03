174 de soldații portughezi vin în România Un numar de 174 de militari portughezi vor ajunge in Romania la sfarșitul lunii martie, inceputul lunii aprilie, potrivit The Portugal News , care citeaza Ministerul Apararii din Portugalia. Militarii portughezi vor fi staționați in sudul Romaniei și, prin urmare, nu se vor afla in imediata apropiere de granița cu Ucraina, anunța autoritațile portugheze. Procesul de pregatire este in prezent in desfașurare, deja sunt militari portughezi in Romania care lucreaza cu militarii romani, se ocupa de problemele logistice. Intrebat despre opiniile pe care le-a auzit de la deputați la aceasta intalnire,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

