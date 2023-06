172 de elevi din Vaslui au chiulit la proba de Matematică a Evaluării Naționale EXAMEN… Numarul elevilor care au lipsit de la Evaluarea Naționala a crescut. Daca luni, la proba de Limba și literatura romana, au lipsit 156 elevi, ieri, la proba de la Matematica, au absentat cu 16 mai mult. Astfel, potrivit Inspectoratului școlar, din cei 3.624 elevi inscriși, la a doua proba s-au prezentat 3.452 elevi. Subiectele […] Articolul 172 de elevi din Vaslui au chiulit la proba de Matematica a Evaluarii Naționale apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol si foto: vrn.ro

Stiri pe aceeasi tema

- REZOLVARI… Profesorul Adrian Talașman de la Colegiul „Cuza Voda” Huși, președinte al Societații de Științe Matematice din Romania – filiala Vaslui, a rezolvat subiectele la proba de Matematica a Evaluarii Naționale. Potrivit acestuia, subiectele au fost accesibile: „daca e sa analizam, subiectele I…

- Elevii claselor a VIII-a susțin astazi proba la Matematica in cadrul examenului de Evaluare Naționala 2023. Elevii au inceput sa intre in salile de examen pentru a susține proba la Matematica in cadrul examenului de Evaluare Naționala 2023. Potrivit regulamentului, pana la ora 08.30, toți candidații…

- EXAMEN… Elevii de clasa a VIII-a sustin astazi, 21 iunie, a doua proba a Evaluarii Nationale, cea la Matematica. Acestia vor putea utiliza instrumente de desen, vor putea face marcaje pe figura si vor putea completa figurile cu creion sau stilou/pix de culoare albastra. Accesul candidatilor in sali…

- EXAMEN… Peste o suta de elevi din județul Vaslui au lipsit ieri de la prima proba a Evaluarii Naționale. Potrivit Inspectoratului Școlar, din cei 3.624 elevi inscriși, 156 nu s-au prezentat la examen. Subiectele la Limba și literatura romana au fost accesibile pentru majoritatea elevilor. „Nu au fost…

- Astazi, s-a desfașurat prima proba scrisa din cadrul Evaluarii Naționale a absolvenților de clasa a VIII-a (Limba și literatura romana) – sesiunea 2023. La nivelul județului Dolj au fost prezenți 4169 candidați. Nu s-au prezentat la examen 301 de candidați din cei 4470 inscriși. (93,26%) Nu au fost…

- Astazi au inceput examenele Evaluarii Naționale. Absolventii clasei a VIII-a sustin azi proba scrisa la Limba si literatura romana. Proba scrisa la Matematica este programata pentru miercuri. Elevii din partea minoritatilor nationale vor sustine joi proba la limba si literatura materna. Elevii de clasa…

- EXAMEN… Elevii de clasa a VIII-a au susținut astazi prima proba la Evaluarea Naționala, cea la Limba și literatura romana. Aceștia au avut de rezolvat mai multe cerințe pe baza a doua texte suport: „Limir-Imparat” de Ioan Slavici și „Deșertul pentru totdeauna” de Octavian Paler. Spre exemplu, una dintre…

- EMOȚII… Elevii de clasa a VIII-a vor susține luni, 19 iunie, prima proba a Evaluarii Naționale, cea la Limba și literatura romana. A doua proba, cea la Matematica, va fi susținuta miercuri, 21 iunie. In județul Vaslui, sunt inscriși, potrivit datelor furnizate de Inspectoratul Școlar Județean, 3.623…