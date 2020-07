17 țări europene ale căror populații s-ar putea înjumătăți până în 2100 Mai multe țari europene, inclusiv Spania și Italia, pot înregistra o înjumatațire a populațiilor lor pâna la sfârșitul secolului, potrivit unor noi cercetari, citate de Yahoo News UK și Rador.



Polonia și Portugalia sunt, de asemenea, printre națiunile care se confrunta cu o scadere de cel puțin 50% pâna în 2100, sugereaza cercetarile publicate în revista medicala The Lancet.



Un numar de 23 de țari din întreaga lume și-ar putea vedea populațiile reduse cu mai mult de jumatate din cifra actuala, arata raportul întocmit de Universitatea…

Sursa articol: hotnews.ro

