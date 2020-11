Stiri pe aceeasi tema

- Maior Coman Ionel s-a infectat la finele lunii octombrie si a manifestat forma usoara a bolii. A ramas in izolare la domiciliu timp de 14 zile. La randul sau, a fost intrebat daca doreste sa doneze plasma, dupa vindecare. A acceptat pentru ca are o familie si s-a gandit la toti cei care au facut forma…

- Cuvinte de mulțumire din partea personalului medical de la CRTS Iași și din partea pacienților cu COVID-19. Un tanar a venit saptamana aceasta pentru a dona a treia oara plasma necesara recuperarii bolnavilor care au forme grave. Ce oameni minunati exista pe lume! Cum am putea sa le multumim ? Cuvintele…

- Virgil Iantu (49 de ani) a donat plasma, la o luna dupa ce a fost confirmat cu SARS-CoV-2. Prezentatorul de televiziune i-a incurajat pe toti cei care s-au vindecat de COVID-19 sa-i urmeze exemplul.

- Aflați in prima linie a luptei cu noul coronavirus și jandarmii buzoieni au fost afectați de acest virus. Eugen, ofițer specialist din cadrul Inspectoratului, s-a prezentat la Centrul de Transfuzie Sanguina Buzau pentru a dona plasma, acesta infectandu-se in luna septembrie a.c., in timp ce se afla…

- 1060 de moldoveni tratați de Covid-19 s-au solidarizat in lupta contra infecției și au donat plasma in perioada 13 aprilie - 15 octombrie 2020, asigurand 3.612 doze de plasma pentru pacienții cu forme grave și extrem de grave ale bolii. In acest context, Ministerul Sanatații a indemnat și celelalte…

- 1.060 persoane care s-au vindecat de COVID-19 au donat plasma pentru pacienții cu forme grave și extrem de grave de COVID-19, in perioada 13 aprilie-15 octombrie.Potrivit Ministerului Sanatații, persoanele care au donat au asigurat 3.

- sursa foto: Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova Republica Moldova a inregistrat un nou record de cazuri COVID-19 in 24 de ore. Conform cifrelor transmise de autoritați și citate de Agora.md , 1 din 4 moldoveni testați a fost depistat pozitiv. Astfel, in ultimele…

- Mai multi angajati ai Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Olt care s-au vindecat de COVID-19 au donat sange, marti, la Centrul de Transfuzii Slatina, pentru a se obtine plasma in vederea tratamentului pacientilor infectati cu noul coronavirus, a informat purtatorul de cuvant al institutiei,…