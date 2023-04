Stiri pe aceeasi tema

- Rugaciunea, smerenia, iertarea, dragostea de aproapele și rabdarea sunt numai cateva dintre virtuțile pe care creștinul este bine sa le dobandeasca in urcarea treptelor pocainței, mai cu seama in timpului Postului Mare, calatorie duhovniceasca catre intalnirea cu Dumnezeu cel Inviat, Mantuitorul ...

- Larisa Iordache, 26 de ani, nu a suferit prea mult dupa ultima desparțire, astfel ca in viața ei și-a facut loc deja alt barbat. Fosta gimnasta vrea sa fie discreta cu viața sa amoroasa. Dupa ce s-a intors de la America Express – Drumul Aurului, acolo unde a participat alaturi de Diana Bulimar, Larisa…

- Dupa ce anul trecut a avut probleme grave de sanatate, iar viața i-a fost pusa in pericol, acum Sorina Guța a luat o decizie in ceea ce privește operația pe care urma sa o aiba. Fosta soție a lui Nicolae Guța nu iși mai dorește sa faca aceasta intervenție! Mai mult de atat, masca de oxigen va ramane…

- Pentru Ștefan Stan, viața a fost nedreapta! In varsta de 35 de ani, soț, tata, fost sportiv de performanța, Ștefan a suferit un cumplit accident rutier, in urma caruia medicii i-au pus diagnosticul de paraplegie. Asta se intampla in urma cu trei ani, pe 31 august 2019, iar de atunci Ștefan a inceput…

- Sportul constantean este din nou in doliu, dupa ce s a stins din viata Gheorghe Ungureanu, un fost antrenor dedicat in sportul de contact. Domn profesor Ungureanu Gheorghe s a stins din viata astazi A fost un mentor, un om extraordinar care a ajutat si care si a dedicat viata calauzirii tinerilor si…

- Bebe Cotimanis, in varsta de 68 de ani, traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de Iulia Dumitru, dupa ce și-a parasit soția pentru a fi cu aceasta. Actorul a mai fost casatorit de doua ori inainte și are doi copii.Bebe Cotimanis și Iulia Dumitru sunt impreuna de ceva timp, insa nu au de gand…

- O fetița de 6 ani, un baiat de 12 și o femeie de 70 de ani se afla printre oamenii care au supraviețuit miraculos o saptamana sub ruine, dupa cutremurele care au lovit, lunea trecuta, Turcia și Siria. Șapte persoane au fost scoase vii de sub daramaturi in Turcia astazi, 13 februarie, intr-un moment…

- Larisa Iordache, concurenta de la America Express, a vorbit in exclusivitate pentru Spynews.ro despre viața sentimentala. Fosta gimnasta s-a desparțit de fostul ei iubit la finalul anului trecut, insa acum ne spune daca și-a refacut sau nu viața. Sportiva are planuri mari pentru viitor.