- Preselecția tinerilor artiști inscriși la Festivalul – Concurs Gelu Stan s-a incheiat. Au fost aleși pentru a concura in finala 15 dintre cei 60 de soliști vocali dornici sa cucereasca faima pe scena muzicii populare. Sa ii aleaga pe cei mai buni dintre ei a fost o misiune deloc ușoara pentru specialiștii…

- Spectacolul face parte din cadrul actiunii “Municipalitate – Acte si documente” derulat de Primaria Iasi in colaborare cu Muzeul Municipal. In decursul celor aproximativ 40 de minute de spectacol, va vor incanta 3 viori manuite de copii, cu varste intre 9 si12 ani, sub indrumarea maestrei Mariana Ancuta,…

- Pe zi ce trece, Mihai Bratosin, mica stea din Popești, se apropie de imaginea unui artist de succes. De curand, el a fost desemnat caștigatorul competiției „Ukraine units the world‟ din Kiev, la categoria 13-15 ani, ocazie cu care mama sa, Diana Bratosin i-a transmis fiului ei un mesaj de susținere:…

- Centrul de Cultura și Arta al Județului Timiș organizeaza o preselecție pentru cea de-a treia ediție a festivalului-concurs „Gelu Stan”, la care sunt așteptați toți soliștii vocali dornici sa faca performanța in lumea artistica a muzicii populare. Se pot inscrie la preselecție tineri interpreți cu varste…

- Toți soliștii vocali dornici sa faca performanța in lumea artistica a muzicii populare sunt așteptați sa se inscrie la cea de-a treia ediție a Festivalului – Concurs “Gelu Stan”, care va avea loc la Timișoara, in data de 17 iunie 2021. Se pot inscrie la preselecție tinerii interpreți…

- Inca un nume mare al muzicii de petrecere a murit noaptea trecuta. Cantareața de muzica populara și lautareasca Gabi Lunca a decedat, la varsta de 83 de ani, la Spitalul din Ilfov, rapusa de COVID-19. Anuntul a fost facut de Rebeca Onoriu, fata cea mica a artistei, pe pagina sa de Facebook. “Dupa 23…