- Cea mai scumpa masca de protecție impotriva coronavirusului va costa un milion și jumatate de dolari. Pe langa filtrul N99 de cea mai buna calitate, e facuta din aur alb de 18 carate și incrustata cu 3.600 de diamante.

- Un bijutier israelian lucreaza la ceea ce spune ca va fi cea mai scumpa masca de protectie impotriva coronavirusului din lume - un accesoriu din aur cu diamante incrustate, care va avea un pret de 1,5 milioane de dolari, potrivit AP, potrivit news.ro.Masca din aur alb de 18 karate va fi decorata…

- Omul de afaceri indian Shankar Kurhade, 49 de ani, a avut o idee extravaganta: nu s-a lasat pana nu i-a comandat bijutierului sau o masca de protecție impotriva coronavirusului din aur, a dezvaluit The Hindu, cotidian in limba engleza cu sediul in Chennai.Masca din metal prețios cantarește 60 de grame,…