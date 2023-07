15 iulie devine Ziua mărcii poștale românești Senatorul PSD Robert Cazanciuc a anunțat ca, impreuna cu senatorul Lucian Romașcanu, a propus o lege pentru a desemna data de 15 iulie ca Ziua marcii poștale romanești. Inițiativa legislativa prevede ca Poșta Romana și Romfilatelia sa sarbatoreasca anual Ziua marcii poștale romanești prin organizarea unui Targ al marcilor poștale și al carților poștale maxime. De asemenea, consiliile județene, impreuna cu inspectoratele școlare județene și cel al Municipiului București, pot organiza expoziții filatelice tematice. Romfilatelia va colabora cu Institutul Cultural Roman pentru a promova marca poștala… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

