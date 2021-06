15 februarie devine Ziua naţională a lecturii Senatul a adoptat, luni, in plen, in unanimitate, cu 128 de voturi “pentru”, propunerea legislativa prin care se instituie, pe 15 februarie, Ziua nationala a lecturii. „Cu prilejul Zilei nationale a lecturii se pot organiza activitati culturale, sociale si educationale prin care se evidentiaza importanta lecturii, in special in formarea copiilor si tinerilor. Autoritatile administratiei publice centrale si locale, serviciile publice deconcentrate cu atributii in domeniul educatiei si culturii, precum si institutiile de invatamant superior pot acorda sprijin material financiar si logistic pentru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

