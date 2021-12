15 cetăţeni străini depistaţi la frontiera de vest a României. Unde erau ASCUNȘI In data de 09.12.2021, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de frontiera, pe sensul de iesire din tara, un cetatean roman, aflat la volanul unui automarfar inmatriculat in Romania. Acesta transporta, conform documentelor de insotire a marfii, mobila pe ruta Romania-Marea Britanie, informeaza Poliția de Frontiera, intr-un comunicat emis astazi.Șoferul a sesizat autoritaților faptul ca a auzit zgomote din semiremorca, iar in urma efectuarii controlului mijlocului de transport, au fost descoperiți, ascunși in compartimentul pentru marfa, patru… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

