14 povețe pentru a fi mereu calm și motivat Credința budista este o ințelepciune aparte. Potrivit acesteia, nirvana este cea mai inalta stare de existenta, o stare pura, dobindita prin mijloace care tin de fiecare individ și multa dedicație. Buddha a invatat ca oamenii nu au suflete individuale, pentru ca sinele sau eul este o iluzie. Datorita ințelepciunii sale spirituale profunde, intre secolele al 6-lea si al 4-lea i.Hr., Siddhartha G Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Mario Nicolae, team managerul echipei de fotbal Dinamo Bucuresti, a afirmat public intr-o emisiune video ca a inceput sa-si puna in practica credinta ortodoxa. Anuntul a fost facut intr-un raspuns oferit celor interesati de ce si-a lasat parul mai lung si barba, scrie Basilica.ro. Citește…

- Un fotbalist italian care a evoluat la clubul Cagliari dar și in echipa naționala a ajuns in spital, sambata seara, in stare grava, dupa un accident rutier, potrivit Mediafax. Fost jucator la Cagliari și in echipa naționala, Andrea Cossu, in varsta de 41 de ani, a fost internat in stare grava…

- Ambulanța transporta la spitalul Buhuși o pacienta intubata, cu grave afecțiuni pulmonare din cauza infectarii cu noul coronavirus, iar in zona caii ferate ce traverseaza DN2, la Marașești, mașina s-a rasturnat și a intrat in coliziune cu un cap de pod. In urma impactului, pacienta a decedat, iar echpajul…

- ISU Brașov intervine la un accident rutier produs intre localitațile Homorod și Cața, cu doua victime incarcerate. Din informațiile primite se pare ca una din victime este conștienta, una este inconștienta. Acționeaza: o autospeciala de descarcerare, o autospeciala de stins incendii cu apa și spuma,…

- Mai nou, echilibrul psihic este un lux la indemana oricui! El se poate obține foarte simplu prin consumul regulat al Mixului antistres Buddhacalm de la ALBeeNa, un produs fabricat din ingrediente 100% naturale care prin acțiunea lor te ajuta sa atingi toate obiectivele pe care ți le propui. De ce este…

- Camelia Mitoșeru a ajuns pe patul de spital in urma unei tumori cerebrale care a trebuit extirpata de urgența. Mama lui Mihai Mitoșeru ar fi trebuit sa fie externata astazi, dar din cauza unor complicații a ajuns direct pe patul de la terapie intensiva. In ce stare se afla actrița.

- Șase dintre pacienții transferați in alte spitale din Capitala, dupa incendiul din urma cu o saptamana, de la Institutul Național „Matei Balș” sunt inca in stare grava, transmit, vineri, reprezentanții Ministerului Sanatații. Informațiile centralizate prin Centrul Operativ pentru Situații…

- Tata este personajul care poate fi modelul in viața. Daca vrei sa ii transmiți un mesaj de la mulți ani tatalui tau, daca ai nevoie de o idee pentru o urare inspirata cu ocazia unei aniversari a tativului tau, alege de mai jos din aceste mesaje și urari de la mulți ani pentru tata. Cuprins: La mulți…