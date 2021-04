Stiri pe aceeasi tema

- Paisprezece din cele din cele 22 de persoane audiate in cazul violentelor care au avut loc la inceputul saptamanii, in centrul Capitalei, au fost plasate in arest preventiv pentru 30 de zile, scrie News.ro. Cele 22 de persoane au fost ridicate si duse la audieri sambata, in urma unor perchezitii care…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, s-a prezentat, vineri, la Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 2 (PJS2), unde ar fi avut o intrevedere scurta cu procurorul-șef al acestei structuri, afirma pentru STIRIPESURSE surse judiciare. Potrivit surselor citate vizita lui Nicușor…

- Judecatorii de la Tribunalul București au decis, marți, sa o plaseze in arest la domiciliu pentru 30 de zile pe șoferița care a accidentat mortal doua fete in cartierul Andronache din Capitala scrie Agerpres. Decizia instanței este definitiva. Initial, procurorii au cerut arestarea preventiva a soferitei,…

- Surse judiciare explica pentru STIRIPESURSE mecanismul perfectat de cele patru persoane care acum sunt cercetate pe Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1 pentru fals in legatura cu obținerea indemnizației Covid-19. Citește și: 'AFACERE' ILEGALA cu indemnizații pentru SPRIJIN Covid-19…