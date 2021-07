Stiri pe aceeasi tema

- Cercetatori italieni specialisti in genealogie au studiat arborele genealogic al familiei maestrului renascentist Leonardo Da Vinci și au reușit sa identifice 14 descendenti ai marelui artist. Printre aceștia se gasesc functionari, otelari si mestesugari, pensionati sau inca activi.

- Aproape 60% dintre români spun ca ar vota cu un partid naționalist. Aproximativ 60% dintre români spun ca ar vota un partid naționalist care promoveaza valorile religioase și susține familia tradiționala, dar doar puțin peste o treime dintre aceștia ar mai vota cu un astfel de…

- Studiul, care a fost publicat in revista „Molecular Biology and Evolution“ de mai mulți cercetatori ai Universitații Temple din Philadelphia conduși de Sudhir Kumar, vine cu teorii extrem de interesante. Cercetarea ar putea ajuta in lupta impotriva COVID, deblocand terapii „care funcționeaza asupra…

- Cea mai batrâna dintre americani, Hester Ford, a murit sâmbata la vârsta de 116 ani, lasând în urma mulți descendenți, inclusiv o suta de stra-stra-nepoți, a anunțat familia ei pe rețelele de socializare, potrivit AFP.Daca exista vreo îndoiala cu privire la…