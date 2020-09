Stiri pe aceeasi tema

- Sase adolescenti, cu varste cu prinse intre 14 si 18 ani, banuiti de furt calificat in forma continuata au fost identificati astazi de politistii din cadrul Biroului de Investigatii Criminale. Doi au fost retinuti si depusi in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva Salaj. La data de 6 august a.c.,…

- La inceputul acestui an, am publicat un material in care atrageam atenția asupra gravelor probleme existente la blocul cu cele 24 de apartamente destinate medicilor tineri, amplasat pe strada Gheorghe Marinescu, in zona Spitalului Clinic Județean de Urgența Tirgu Mureș (Detalii aici). Investiția a fost…

- Programul de construcții de locuințe pentru tineri, destinate inchirierii este implementat de Agenția Naționala pentru Locuințe, instituție aflata sub autoritatea Ministerului Lucrarilor Publice, Dezvoltarii și Administrației și in municipiul Targu Mureș. Pe 2 martie 2020, Guvernul Orban a aprobat indicatorii…

- Primaria comunei Albesti a atribuit contractul de executie lucrari pentru infiintarea unei gradinite cu program prelungit in comuna Cotu Vaii. Societatea care va executa lucrarile este Concas SA.Primaria comunei Albesti a atribuit un contract de executie lucrari pentru gradinita din comuna Albesti in…

- Lucrarile de construcție a blocului ANL din orașul Hațeg avanseaza conform graficului stabilit. Sectorul construcțiilor a continuat sa iși desfașoare activitatea și in timpul pandemiei de coronavirus. Astfel, Primaria orașului Hațeg anunța ca lucrarile de execuție in cadrul proiectului “Construire…

- Notele de la Evaluarea Naționala au fost anunțate luni, rezultatele elevilor fiind afișate atat la avizierele centrelor de examen, dar și pe EDU.RO. Rezultatele Evaluarii Nationale au fost publicate pe site-ul Ministerului Educatiei. REZULTATE EVALUARE NATIONALA 2020 EDU.RO. S-au afisat…

- Vicepremierul Raluca Turcan și ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloș, au participat astazi la semnarea documentelor pentru implementarea proiectului de dezvoltare a infrastructurii de apa și apa uzata in regiunile Mediaș, Agnit și Dumbraveni din județul Sibiu. Cu o valoare de aproximativ 122 milioane…

