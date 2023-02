13 simptome comune ale herniei hiatale Hernia hiatala este o afecțiune cauzata de faptul ca partea superioara a stomacului ajunge printr-un orificiu din mușchiul diafragm (hiatus) in cavitatea toracica (diafragma fiind peretele muscular subțire care separa activitatea toracica de abdomen) (1). Hernia hiatala este mai frecventa in cazul persoanelor de peste 50 de ani, dar se poate manifesta indiferent de varsta și este o afecțiune diferita de afecțiuni precum apendicita, hernia de disc, sau hernia inghinala. De asemenea, hernia hiatala apare mai ales la persoanele cu exces de greutate și persoanele care fumeaza. Hernia hiatala nu prezinta… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In anul 2017, Constantin Dița alias Giani din Las Fierbinți a avut de indurat clipe grele. Acesta a fost implicat in nici mai mult, nici mai puțin de 5 accidente de mașina, a aflat ca mama lui suferea de cancer și și-a pierdut și bunica. Din cauza traumelor consecutive pe care le-a suferit, s-a ales…

- Angiografia este o investigație minim invaziva ce presupune examinarea vaselor de sange din corp cu ajutorul razelor X, dupa injectarea unei substanțe de contrast, al carei rol este acela de a le face mai vizibile. Imaginile astfel obținute se numesc angiograme și pot fi folosite pentru a diagnostica…

- Anunțul urmeaza sa fie facut miercuri, daca marți nu va mai fi raportat niciun caz nou de imbolnavire, a anunțat Ministerul ugandez al Sanatatii, citat de AFP.Potrivit Organizației Mondiale a Sanatații, un focar al bolii se incheie atunci cand nu exista cazuri noi timp de 42 de zile consecutive, de…

- Pe cand avea doar trei luni, Robert Mihai, un baiețel care a implinit recent 5 ani, a ramas fara vedere. Copilul sufera de o boala grava, iar parinții au ajuns la disperare. Acesta nu poate nici sa mearga, nici sa vorbeasca.„In urma multor investigații, am descoperit ca sufera de o boala genetica foarte…

- O romanca spune ca a dobandit o boala care necesita tratament pe viața dupa ce s-a vaccinat cu vaccinul Pfizer, acesta fiind primul proces din Romania inițiat impotriva Pfizer, Ministerul Sanatații și Guvernul Romaniei, spune, luni, avocatul Adrian Cuculis, informeaza Mediafax. Avocatul Adrian Cuculis…

- Starea de sanatate a actorului Bruce Willis, 67 de ani, care sufera de afazie - o boala care ii afecteaza abilitatile cognitive - se deterioreaza rapid. Familia se bucura de momentele petrecute impreuna, pentru ca ar putea fi ultimele, spune o persoana apropiata de aceasta. „Ei pretuiesc fiecare clipa",…

- Sase copii au murit in Marea Britanie din cauza unor infectii invazive cu streptococul A, care provoaca scarlatina, o boala usoara, dar a carei incidenta este in crestere in aceasta tara, au anuntat autoritatile sanitare, citate de News.ro. Agentia pentru Sanatate si Siguranta din Marea Britanie (UKHSA)…

- Boala de reflux gastroesofagian apare frecvent la bebeluși și, de cele mai multe ori, nu reprezinta un motiv de ingrijorare. Totuși, exista și situații in care se impune consultarea medicului. In acest articol vom discuta despre semnele care ar trebui sa te duca cu gandul la acest diagnostic. Bebelușul…