12 sfaturi ca să nu te îngraşi de Sărbători. Ce culoare trebuie să fie farfuriile şi cum trebuie să te îmbraci Iata 12 sfaturi ca sa nu te ingrasi de Sarbatori. 1. Mananca inainte de o masa bogata Da, ai citit corect! Daca iti faci aparitia la un festin cu stomacul gol, sigur vei exagera cu mancatul. Asa ca, inainte cu o ora de a te aseza la masa festiva, consuma o gustare saraca in calorii. O supa de legume este excelenta din acest punct de vedere intrucat nu iti va fi foame atunci cand vei avea in fata sarmalele delicioase sau friptura de porc, ceea ce inseamna ca nu te vei arunca asupra lor ca si cum ai fi postit o saptamana inainte. 2. Imbraca-te pentru a impresiona 2.-te pentru a impresiona Lasa hainele lalai… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Adina Lacatușu, reporter al emisiunii "Neatza cu Razvan și Dani", in direct, dintr-o clinica din București, alaturi de medicul nutriționist Ruxandra Pleșea, ne explica cat zahar este indicat sa mancam de sarbatori.

- 1. Plimba-te 10-30 de minute pe zi, scrie secretele.com. Zambeste in timp ce mergi. Acesta este un mod minunat de a-ți lua ramas bun de la stres și de a intra in lumea interioara. 2. Petreceți 10 minute in liniște, in fiecare zi. Poți vorbi cu Dumnezeu (Universul, Mintea Superioara) sau cu…

- Deputatul PNL Marius Bodea sustine ca, printr-o decizie definitiva si irevocabila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Primaria Iasi a pierdut proprietatea asupra CET Iasi, precizand ca situatia este critica, intrucat orasul ramane fara sistem de termoficare. In replica, primarul Mihai Chirica afirma…

- Primarul municipiului Focșani, Cristi Misaila, ii invita pe focșaneni sa participe in aceasta seara, incepand cu ora 17.00, la aprinderea luminilor de sarbatori și deschiderea targului de Craciun: „Vineri, 6 decembrie 2019, intr-o seara speciala pentru noi toți, Focșaniul va imbraca stralucitoarele…

- Spalarea ferestrelor este o corvoada, in majoritatea cazurilor, de aceea toata lumea vrea sa se asigure ca face o treaba buna din prima! Daca nu vrei sa ramana urme pe sticla și nu iți dorești sa stai ore intregi pentru curațarea geamurilor, depunand un efort fizic mare, citește in continuare acest…

- Cu totii stim ca dietele fulger sunt favoritele doamenlor. De fapt, ale tuturor, pentru ca promit sa ne ajute sa scapam de acele doua, trei kilograme in plus, in timp record. Ar trebui sa fim atenti, insa, la efectele pe care un regim alimentar drastic le-ar putea avea asupra sanatatii.

- (P) 5 secrete pentru un Craciun de poveste Perioada sarbatorilor de iarna este prilejul pentru a te bucura de orice lucru marunt din viața ta. Fie că aștepți cu nerăbdare să împodobești bradul, să simți miros de portocale și de scorțișoară…

- TREI ZODII au o saptamana grea BERBEC - Nu poti evita partile intunecate ale acestei saptamani, asa ca accepta-le. Este totul sau nimic. In loc sa te retragi, confrunta tot ceea ce simti. Daca persoanele din viata ta nu fac fata adevarului, inseamna ca nu ai ce cauta acolo. Foloseste energia negativa…