12 contacți ai prefectului de Cluj, trimiși în autoizolare DSP Cluj a recomandat autoizolarea la domiciliu pentru 12 contacți direcți ai prefectului, internat duminica la Spitalul de Boli Infecțioase, dupa ce a fost confirmat pozitiv cu COVID-19, alaturi de soție și de copilul de 9 luni. &"În urma anchetei epidemiologice realizate de DSP Cluj, s-a stabilit un numar de 12 contacți direcți apropiați, carora li s-a recomandat autoizolarea la domiciliu. Cladirea Instituției Prefectului a fost dezinfectata în aceasta dimineața. Activitatea curenta nu este afectata&", a transmis prefectul Mircea Abrudean.

… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

Sursa articol: monitorulcj.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul de Cluj, Mircea Abrudean este pozitiv la noul coronavirus. De asemenea, au fost testati pozitiv si sotia sa si copilul de 9 luni. Toti trei s-au internat la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase.

- Ambii sunt internati la Spitalul de Boli Infectioase din Iasi. 26 de copii si 6 angajati se afla in izolare la domiciliu si momentan cursurile la gradinita sunt suspendate. Activitatea ar urma sa fie reluata dupa dezinfectarea completa a spatiilor. Reprezentantii Inspectoratului Scolar Judetean Iasi…

- IMPORTANT… Incepand de astazi, 22 iunie, Spitalul de Urgenta “Elena Beldiman” din Barlad isi reia activitatea! Sectia de Boli Infectioase va constitui in continuare unitatea de diagnostic si tratament pentru pacientii confirmati COVID 19, in masura capacitatii si a competentelor in ceea ce priveste…

- Prefectul Clujului, Mircea Abrudean, anunța ca Spitalul de Recuperare din Cluj-Napoca și-a reluat complet activitatea. De asemenea, incepand de luni, 15 iunie, Clinica Medicala 1 și reia parțial activitatea.Conform autoritaților, la Medicala 1 se vor prelua urgențele cardiologice, iar de marți spitalul…

- Un numar de 45 de persoane varstnice, internate intr-un camin de ingrijire a varstnicilor din comuna Taga, judetul Cluj, au fost depistate pozitiv, duminica, cu coronavirus. Persoanele au fost transportate la spital la Cluj Napoca dupa ce 5 angajati au fost confirmati anterior. Prefectul Clujului, Mircea…

- Un numar de 23 de persoane din judetul Dolj, dintre cele 123 confirmate pozitiv cu noul coronavirus, sunt angajati ai Ministerului Afacerilor Interne (MAI), fiind vorba despre 21 de jandarmi, un politist si un politist de frontiera.Acestia se afla internati in Spitalul de Boli Infectioase "Victor Babes"…

- Potrivit unor surse medicale de la Clinica de Boli Contagioase din Cluj Napoca, in cursul zilei de luni, doua plutoane de intervenție de la Gruparea Mobila de Jandarmi Cluj au fost trimise la Clinica de Boli Contagioase Cluj, unde 60 de romi, infectați cu noul coronavirus au produs un dezastru. „Domnule,…

- Un factor poștal din județul Cluj a fost depistat cu coronavirus, iar acum se afla internat. Pana sa fie depistata pozitiv la COVID-19, femeia a intrat in contact cu sute de persoane, carora le-a livrat corespondența, pensiile și alte venituri. Femeia deservea satele Tritenii de Jos, Clapa, Triteni…