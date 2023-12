118 milioane de euro pentru proiecte privind monitorizarea traficului rutier Ministerul Afacerilor Interne a investit 118 milioane de euro pentru proiecte privind monitorizarea traficului rutier. Doua proiecte mari, unul de 92 milioane de euro, altul de 26 de milioane de euro, vor dota Poliția Rutiera cu de toate: de la DrugTest și etilometre noi, la elicoptere cu autonomie mare de zbor și echipamente performante de masurarea vitezei de circulație. Cauzele numeroaselor accidente de pe șoselele Romaniei sunt multiple: viteza neadaptata la condițiile de drum, traversarea neregulamentara a pietonilor, indisciplina bicicliștilor, neacordarea de prioritate fie pietonilor, fie… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

