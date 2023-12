Stiri pe aceeasi tema

- VALENCIA. Dupa o pauza provocata de o accidentare, Oana Simion, legitimata sub culorile Sportsin Arad, a revenit in forta si a reusit sa caștige trofeul ITF 15k de la Valencia și sa-și adjudece cele 10 puncte pentru clasamentul WTA.

- Barbatul din Iași care și-a injunghiat soția nu este la prima fapta de acest fel. Și prima lui partenera ar fi trait un coșmar și cu greu a reușit sa scape de el, mai exact dupa ce a plecat in Spania. Individul a planuit in cele mai mici detalii atacul, iar in ziua respectiva, i-a spus celei de-a doua…

- Etiopianul Sisay Lemma a castigat duminica maratonul de la Valencia (Spania), in 2 h 01 min 48 sec, timp care reprezinta a patra performanta mondiala din istoria acestei probe de 42,195 km, informeaza AFP, potrivit Agerpres.El a stabilit cu aceasta ocazie un nou record al maratonului de la Valencia,…

- Ministerele de forța din Romania sunt lovite de scandaluri. Dupa jandarmerița prinsa cu droguri in geanta, urmeaza ofițerul de inchisoare, prins cu plicurile in buzunare. Barbatul a fost prins de jandarmi la un concert in Capitala. In momentul in care jandarmii l-au intrebat pe barbat daca are ceva…

- Inhibarea efectelor de dependența ale cocainei sau crack-ului pentru a prelungi abstinența consumatorilor care se lupta sa renunțe – acesta este obiectivul „Calixcoca”, un vaccin terapeutic promițator dezvoltat de oamenii de știința brazilieni, transmite La Libre Belgique. Saptamana trecuta, acest proiect…

- Politia din Paraguay a confiscat peste 3 tone de cocaina care urmau sa ajunga in Europa si a caror valoare depaseste 1,4 miliarde de dolari, transmite AFP, citata de News.ro. Politistii au confiscat 3.312 kilograme de cocaina ascunse in saci de orez. Drogurile plecau din America de Sud spre Europa.…

- Manifestația, care a fost puternic pazita de un important dispozitiv de poliție, inclusiv vehicule ale unitaților de intervenție ale poliției naționale și ofițeri de la secția de poliție provinciala și de la Poliția Locala, a purtat un banner cu sloganul "A nosa loita e a vosa vergona" (Lupta noastra…

- Cristian Mitroi, politist de la Rutiera, a vandut droguri in Craiova vreme de jumatate de an, potrivit DIICOT. El actiona in complicitate cu Ionut Balasoiu, un fost jandarm, care ii furniza marfa. Pe 25 septembrie, Tribunalul Dolj l-a condamnat pe politist la 6 ani de inchisoare. Balasoiu, fiind recidivist,…