11 reguli de baza pentru un barbat mereu elegant, explicate de specialistii Consiglieri 11 reguli de baza pentru un barbat mereu elegant, explicate de specialistii Consiglieri De la proportia costumului, pana la ce pantofi, batista sau cravata sa alegem, acestea sunt regulile de baza pe care orice barbat ar trebui sa le cunoasca, explicate de specialistii brandului vestimentar Custom-Made, Consiglieri. Ce inseamna cu adevarat un costum potrivit? „Un costum potrivit inseamna, in primul rand, un costum care are masura corecta, acea masura care te avantajeaza intru totul. Sacoul trebuie sa acopere buzunarul lateral al pantalonului sau sezutul, in vreme ce lungimea corecta a manecii… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol: agentiadepresamondena.com

Stiri pe aceeasi tema

- Tanara de 27 de ani, din Balteni, acuzata ca ar fi lovit cu un cuțit un barbat de 34 de ani, ajungand in zona ficatului, a primit vestea pe care o aștepta din luna iulie. Judecatorii de la Tribunalul Gorj au inlocuit, joi, masura de arestare preventiva cu arestul la domiciliu. „Dispune…

- Chiar daca majoritatea proiectelor noi de spatii de birouri de clasa A din Romania sunt certificate LEED sau BREEAM de tip "core and shell", apar deseori probleme semnificative dupa un fit-out (termen folosit pentru a descrie procesul de...

- Invitat la „Prietenii lui Ovidiu”, Marian Dragulescu a dezvaluit ce surprize pregatește la cea de-a cincea sa Olimpiada din cariera.Au mai ramas doar șase luni pana la o noua ediție a Jocurilor Olimpice de Vara. De aceasta data, Marian Dragulescu, spera sa puna mana pe medalia de aur, singura importanta…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a transmis duminica, dupa moartea fostului lider judetean PDL-PNL Sorin Frunzaverde, ca acesta a fost mereu un „adevarat barbat politic”.„L-am cunoscut pe Sorin Frunzaverde/ ca adversar sau aliat a fost mereu un adevarat “barbat” politic! Si l-am respectat…

- Sambata, 19 septembrie 2019, polițiștii Secției 6 Poliție Rurala Jidvei au luat masura reținerii, pentru o perioada de 24 de ore, fața de un barbat de 59 de ani, din comuna Șona, județul Alba, care este cercetat sub aspectul savarșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe. In dupa amiaza zilei de…

- In ziua cand implinea 12 ani, fiul meu mi-a trimis un SMS. Spunea simplu: sunt gay”, așa iși incepe mama povestea care a devenit virala. Daca unii parinții ar fi șocați sa primeasca o asemenea vestea, femeia a avut o reacție cat se poate de naturala, raspunzandu-i cu un alt mesaj simplu: ”OK, dragul…

- Ora de iarna in 2019 se schimba in ultimul weekend din octombrie, ultima noapte de sambata spre duminica, mai exact in noaptea de 26 spre 27 octombrie. Romania a aderat pentru prima data la ora de vara in anul 1932. Mecanismul cunoscut prin care se schimba ora, atat primavara, cat și toamna,…