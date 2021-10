Stiri pe aceeasi tema

- In unitațile sanitare de profil, din județul Brașov, numarul total de persoane internate cu COVID-19 este de 464. Dintre acestea, 48 sunt internate la ATI. Instituția Prefectului informeaza ca, potrivit datelor centralizate astazi de Direcția de Sanatate Publica, situația epidemiologica privind COVID-19…

- Instituția Prefectului informeaza ca, potrivit datelor centralizate, astazi, de Direcția de Sanatate Publica, situația epidemiologica privind COVID-19 in județul Brașov se prezinta astfel: In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 2.356 de teste efectuate, dintre care 881 teste RT-PCT și 1.475 teste…

- Instituția Prefectului informeaza ca, potrivit datelor centralizate astazi de Direcția de Sanatate Publica, situația epidemiologica privind COVID-19 in județul Brașov se prezinta astfel: ■ Numar de cazuri confirmate de la inceputul pandemiei: 51.465, dintre care 370 in ultimele 24 de ore ■ In ultimele…

- Situație tot mai grava in județul Brașov in condițiile pandemiei de coronavirus. Numarul cazurilor active continua sa creasca de saptamani intregi, iar rata de infectare crește de la o zi la alta. De la inceputul pandemiei de coronavirus au fost inregistrate la nivelul județului Brașov peste 1.300 de…

- Au fost confirmate cinci cazuri COVID noi in ultimele 24 de ore, in județul Alba, potrivit datelor transmise de Direcția de Sanatate Publica (DSP), luni, 30 august. Cazurile noi sunt la Alba Iulia (2), Aiud (1), Blaj (1), Teiuș (1). Incidența cazurilor COVID la 14 zile in județul Alba este de 0,2…

- Instituția Prefectului Argeș informeaza ca, potrivit datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, situația epidemiologica din județ se prezinta astfel: -incidența pe ultimele 14 zile: 0,04 (ieri 0,04); -persoane internate la ATI: 4 (ieri 3); -persoane internate in spital: 47 (ieri 44); -persoane…

- Pana in 5 august, in județul Brașov, au fost distribuite centrelor de vaccinare și medicilor de familie, 335.410 de doze de vaccin anti-COVID-19, dintre care 316.965 au fost administrate populației. Instituția Prefectului-Județul Brașov informeaza ca, potrivit datelor centralizate de Direcția de Sanatate…