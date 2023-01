Stiri pe aceeasi tema

- Dorin D'Angelo Rossi, un tanar roman de culoare, a fost parasit de parinți intr-un orfelinat, dar viața i-a oferit apoi o șansa nebanuita. A fost adoptat in Italia, iar acum e un important arhitect.

- Presedintele partidului Forta Dreptei, Ludovic Orban, fost lider PNL, a declarat ca presedintele Klaus Iohannis a planificat inlaturarea sa de la conducerea Partidului National Liberal pentru ca stia ca nu va fi de acord cu numirea lui Nicolae Ciuca in functia de premier si nici cu alianta cu PSD. Orban…

- Protest FSE SPIRU HARET MARAMURES- 13 si 14 decembrie 2022 – „Investind in educatie, investiti in viitor!“ Sindicatul din invatamantul preuniversitar Spiru Haret Maramures va organiza un protest in zilele de 13-14 Decembrie in unitatile de invatamant din județ . Protest FSE SPIRU HARET – 13 si 14 decembrie…

- „Noi nu facem politica… noi suntem cu fotbalul… Nu știu ce sa va raspund la asta…”. Cat de des ați auzit astfel de fraze pe la noi? Intreaga cultura a fotbalului, sadita mai ales cu bani publici, ii spune fotbalistului din Romania ca trebuie sa taca adanc pe orice subiect, indiferent ca e politic, ca…

- Sondaj comandat de Academia Romana, prin Institutul de Stiinte Politice si Relatii Internationale „Ion I. C. Bratianu" (ISPRI), in Republica Moldova: procentul celor care vor unirea a ajuns la un nivel maxim, potrivit datelor colectate din 2010 pana acum. Astfel, procentul cetatenilor moldoveni care…

- Intr-un sat din Transilvania s-a nascut primul copil dupa 47 de ani. Familia baiețelului s-a mutat in acest catun, dupa ce au lasat aglomerația marilor orașe. Ei s-au stabilit in Șapartoc, iar micuțul a facut ca populația sa ajunga la 25 de persoane.

- Ben Toma, nascut la Cluj, ales președinte al Camerei Reprezentanților din Arizona. Romanul cu cea mai inalta funcție din SUA Un politician american nascut in Romania, Ben Toma, a fost ales presedinte al Camerei Reprezentantilor din statul Arizona. El a fost ales in aceasta functie marti de catre membrii…

- Vernisajul expoziției stradale de banda desenata „Povestiri din holocaust. Argeș”, la Pitești! Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din Romania „Elie Wiesel” organizeaza, in parteneriat cu Biblioteca Județeana „Dinicu Golescu” Argeș, proiectul cultural – educațional „Povestiri din holocaust.…