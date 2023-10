Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo a pregatit mai multe momente speciale in memoria lui Catalin Hildan la meciul cu CFR Cluj, capitanul „cainilor” decedat pe teren pe 5 octombrie 2000, la 24 de ani. Inainte de startul partidei, cand fanii inca intrau pe stadion, pe tabela de marcaj de pe Arena Naționala rula un videoclip cu Hildan…

- Fundașul israelian Ziv Morgan (23 de ani) a fost surprins rugandu-se inaintea meciului pe care CFR Cluj il disputa contra lui Dinamo, pe Arena Naționala, in runda cu numarul 12 din Superliga. Poporul israelian trece prin momente tragice. Sambata dimineața, organizația terorista Hamas a lansat un atac…

- Conducerea clubului le-a transmis fanilor care vor veni duminica seara la Arena Naționala la Dinamo - CFR Cluj, sa fie deja in tribune in jurul orei 21:00, pentru o scenografie și un moment special in memoria „Unicului Capitan” Catalin Hildan. Dinamo joaca duminica seara de la ora 21:30 pe Arena Naționala…

- FCSB - U Cluj, meci contand pentru etapa a 11-a din campionatul Romaniei, este programat, luni, 2 octombrie, de la ora 21:00, pe Arena Nationala din Bucuresti, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.

- Dinamo nu se va baza pe 4 jucatori importanți cu Oțelul. Costin Amzar (20 de ani, fundaș stanga) este suspendat, Ahmed Bani (21 de ani, mijlocaș ofensiv), Christian Ilic (27 de ani, mijlocaș defensiv) și Josue Homawoo (25 de ani, stoper) sunt accidentați. Oțelul - Dinamo, in etapa #11 din SuperLiga,…

- Liga Profesionista de Fotbal a anunțat azi programul etapei a 9-a din SuperLiga. Etapa va incepe vineri, 15 septembrie, cu meciul UTA Arad - U Cluj, și se va termina pe 18 septembrie, cu partida CFR Cluj - Petrolul. Vineri, 16 septembrie, este programat duelul dintre Dinamo și FCU Craiova. Meciul va…

- Dinamo - Petrolul, programat sambata, de la ora 21:45, se va juca pe arena Arcul de Triumf. „Cainii” ar fi vrut pe Arena Naționala, dar au fost refuzați. Dinamo e pe val in Superliga. A legat doua victorii, iar conducerea vrea sa profite de elan. Șefii „cainilor” au incercat sa inchirieze Arena Naționala…

- Dinamo a pierdut in prima etapa din Superliga, 0-2 cu Universitatea Craiova, dar trupa lui Ovidiu Burca nu a aratat deloc rau la debut. Stadionul „Arcul de Triumf” a fost neincapator pentru miile de fani care au vrut sa-i vada din nou pe „caini” pe prima scena. Printre aceștia s-a numarat și Alin Demici,…