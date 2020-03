108 cazuri de coronavirus confirmate in Romania. Printre ele, si un copil de patru ani infectat

Stiri pe aceeasi tema

- Inca 6 romani au fost depistați pozitiv la testul de coronavirus, informeaza sambata autoritațile, bilanțul ajungand la 108 bolnavi:Caz 103 Barbat, 51 ani, Brasov, intors din Italia in 12.03. 2020, aflat in carantinaCaz 104 Tanar, 19 ani, Hunedoara D, contact al cazului 59Caz 105, Copil, 4 ani,…

- Inca 4 cazuri de infectare cu noul coronavirus au fost confirmate oficial, numarul la nivel național ajungand la 86, a transmis Grupul de Comunicare Strategica. Caz 83 – Barbat, 32 ani din Timișoara, venit din Italia in 12.03, aflat in carantina, confirmat in 13. 03; Caz 84 – Femeie, 41 ani, din Timișoara,…

- Bilanțul imbolnavirilor cu coronavirus continua sa creasca in Romania, acum fiind de 79 de persoane. Ultimele persoane infectate sunt din Brasov si Covasna: Barbat, de 44 de ani, din Brasov, care s- a intors in data de 11 .03.2020 din Boston și a fost internat cu simptomatologie specifica in data de…

- Au fost confirmate oficial inca patru cazuri de coronavirus in Romania. Grupul de Comunicare Strategica aunta doua noi cazuri in Brasov si doua in Romania. Numarul testelor pozitive in Romania a ajuns la 79.Caz 76: Brașov, Barbat, 44 ani care s- a intors in data de 11 .03.2020 din Boston și…

- Potrivit DSP Brașov, inca 5 cazuri de imbolnavire cu noul coronavirus au fost confirmate in București, la INBI Matei Balș. Numarul cazurilor la nivel național a ajuns la 64 Este vorba despre pacienți care au intrat in contact cu persoane depistate pozitiv. Caz 60: Barbat, 39 ani, contact cu persoana…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca pana astazi 11 martie 2020, la ora 16.00 au fost confirmate inca trei cazuri de infecție cu noul coronavirus, numarul cazurilor ajungand la nivel național la 35, anunta Grupul de Comunicare Strategica. Este vorba despre: – Barbat, 55 ani, București, contact…

- Inca trInca trei cazuri de persoane infectare cu noul tip de coronavirus au fost confirmate, miercuri dupa-amiaza, numarul cazurilor ajungand la astfel la nivel national la 35. Este vorba despre: un barbat de 55 ani, din Bucuresti, care a fost in contact cu pacientul din Gerota, asimptomatic, de un…

- UPDATE, 11.03.2020 – Patru noi cazuri de imbolnavire cu noul coronavirus au fost confirmate, marti seara, la noi in tara; numarul total al bolnavilor a ajuns la 29. Cei mai noi pacienti sunt: un barbat de 57 ani, intors ieri din Italia si care se afla in carantina in Arad; o femeie de 26 ani din Hunedoara;…