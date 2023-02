Stiri pe aceeasi tema

- Un moment hazliu s-a produs azi, in ședința Consiliului Local Mihai Viteazu, cand primarul Ioan Zeng le-a povestit celor prezenți despre „Super Erky” din Cornești, care a primit amenzi de peste 500.000 de lei, pentru prostituție. Primarul spune ca s-au primit și mai multe amenzi intr-o singura zi, pe…

- PMP Turda acuza administrația locala condusa de primarul Cristian Matei ca defavorizeaza familiile care au in componența persoane cu dizabilitați, prezentand mesajul public al unei mame care se afla in aceasta situație și care a anunțat ca ”s-a saturat”. ”In timp ce PNL-istul Matei Cristian chefuiește…

- O profesoara din Cluj-Napoca, satula de ironiiile unor elevi, i-a dat in judecata și a obținut daune morale in valoare de 30.000 de lei. Parații i-au fost elevi in clasa a VII-a C la Școala Gimnaziala „Ion Agarbiceanu” din Cluj-Napoca, in anul școlar 2018-2019, iar profesoara a decoperit in luna martie…

- Primaria Apahida si autoritatile clujene au instituit carantina in comuna Apahida, ca urmare a unui focar de pesta porcina. Primarul comunei Apahida, Grigore Fati, a declarat pentru Cluj24 ca masura a fost luata conform legilor in vigoare, ca urmare a unui focar de pesta porcina. El a mai spus ca au…

- Directorul general al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, Paul Anghel, le transmite cumparatorilor sa fie atenți cand achiziționeaza produse alimentare, in special in cazul „ofertelor promoționale”. Anghel recomanda prudența la achiziția alimentelor in aceasta perioada, pentru ca…

- Astazi, primarul Municipiului Turda, Cristian Matei a anunțat ca orașul nostru a primit finanțare pentru Proiectul „Elaborare si transpunere in format GIS a documentatiilor de amenajare a teritoriului (PUG si PUZ-uri) la nivelul Municipiului Turda”. Acest proiect va fi finantat prin PNRR, Componenta…

- PMP Turda a prezentat niște imagini video, in care primarul Cristian Matei apare la o intalnire a Partidei Romilor Turda, unde spune ca le va face etnicilor romi blocuri pe 3 hectare de teren și ca le va da curent electric gratis romilor de pe strada Margaretelor. ”PMP Turda va prezinta imagini incredibile…

- In urma postarii publice a unui turdean pe rețelele de socializare privind starea condițiile din Spitalul Municipal Turda, USR PLUS, filiala Turda, intervine in aceasta problema și il acuza pe primarul Cristian Matei de aceste nereguli. Vezi video aici: Știrea Cititorului: Condiții ”de coșmar” la Spitalul…