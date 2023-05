Oricine iși dorește o piele sanatoasa, iar pentru a o obține este nevoie de o rutina regulata și atenta, astfel incat sa ajungeți sa va bucurați de ea in orice moment. Sunt insa cateva sfaturi pe care oricine le poate avea in vedere, astfel incat sa se bucure mereu de o piele pe placul sau. Daca intampinați probleme specifice ale pielii, cum ar fi acneea sau afecțiuni dermatologice mai grave, consultați un specialist in dermatologie in Cluj sau din zona in care va aflați. Regimul zilnic de ingrijire al pielii Curațați-va fața in fiecare zi Acest pas este crucial pentru ca pielea feței este una…