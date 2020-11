Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii suceveni au intrerupt duminica o nunta cu 100 de invitați, la la Berchișești, scrie Ziar de Suceava, care publica și un film de la eveniment. Doar mirele și carciumarul au primit amenzi, restul mesenilor fiind sancționați doar cu avertisment.Nunta avea loc intr-un restaurant din Berchișești,…

- Prefectura Suceava a transmis ca in aceasta dimineața, conform datelor centralizate de catre Direcția de Sanatate Publica Suceava, la nivelul județului Suceava se inregistreaza un numar de 6192 de persoane declarate vindecate de noul coronavirus. La nivelul județului, in ultimele 24 de ore au fost internate…

- Angajatii Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Sanatatii, Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, impreuna cu autoritatile locale, au verificat, vineri, privind respectarea masurilor de protectie sanitara, 5.064 de operatori…

- Peste 130 de politisti, jandarmi si politisti locali au actionat pe raza judetului Ialomita, in ultimele 24 de ore, pentru a verifica modul in care ialomitenii respecta masurile de protectie sanitara.

- Traficul este restricționat astazi pentru autovehiculele mai grele de 7,5 tone, pe DN2E, la pasajul CFR din satul sucevean Capu Codrului, comuna Paltinoasa. Centrul Infotrafic din Poliția Romana a transmis ca in zona au loc lucrari de reparații, dupa ce un autovehicul de transport material lemnos a…

- Bataie ca-n filme, in noaptea de marți spre miercuri, in satul Glina, din județul Ilfov. Trei persoane au ajuns la spital, dupa ce doua familii s-au batut pe strazile din localitate, potrivit Mediafax.Poliția Ilfov a fost sesizata ca in satul Glina este in desfașurare un conflict intre mai multe persoane.…

- Un barbat diagnosticat cu COVID-19 a infectat aproape 100 de persoane dupa ce a participat la o slujba, in luna iunie. "Virusul s-a raspandit cu o viteza uluitoare", a declarat Mike de Wine, guvernatorul statului Ohio, potrivit CNN.