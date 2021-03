1 Martie - martisor in epidemie Astazi, 1 Martie 2021, este prima sarbatoare de martisor ce gaseste Romania in plina epidemie de coronavirus.Traditie milenara, oferire ori primirea martisoarelor a fost privita mai degraba cu rezerva anul acesta, oamenii nestiind pana aproape in ultimul moment daca este permis ori nu schimbul de martisoare si oferitul florilor in unitatile de invatamant scolar ori prescolar.In acest sens, la inceputul lunii februarie 2021, a fost emis Ordinul comun 3235 93 04.02.2021 al ministrului Sanatatii si ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

