Zodiile cu noroc uriaş la bani în luna noiembrie Care sunt zodiile cu noroc urias la bani in luna noiembrie Berbec: 21 martie – 20 aprilie Berbecii sunt cei care in luna noiembrie isi vor mari contul in banca datorita unui castig substantial la jocurile de noroc. Cu toate ca pana acum berbecii au incercat de nenumarate ori sa gaseasca formula castigatoare, iata ca luna noiembrie aduce vesti cat se poate de bune. Vor da marea lovitura si vor reusi sa combine numerele in asa fel incat sa poata obtine marele castig jocurile de noroc. Astfel ca astrele sunt de partea berbecilor si planurile lor vor putea fi puse in aplicare datorita… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Horoscopul lunii octombrie este marcat de multe evenimente astrologice importante: 7 octombrie – planeta Venus intra in zodia Scorpion; 14 octombrie – Luna Plina in Berbec; 23 octombrie – Soarele intra in zodia Scorpion; 28 octombrie – Luna Noua in Scorpion; 31 octombrie – Mercur retrograd in…

- Horoscopul Karmic vine cu vești bune pentru Gemeni și Varsatori Cei nascuți in zodia Gemenilor, pot rasufla ușurați, pentru ca norii negri din ultima vreme se vor risipi ca prin minune, scrie web10.ro. Norocul le va surade in octombrie, atat din punct de vedere al vieții profesionale, cat…

- Deși lucrurile sunt diferite de la o zodie la alta, in mare parte, fiecare nativ are ceva ce il deranjeaza atat de tare, incat se schimba total atunci cand se confrunta cu respectivul aspect negativ. Berbec Berbecii urasc persoanele care incearca sa ii manipuleaze. Fiind persoane…

- Aceste doua intrebari par a fi cele mai dese intrebari pe care si le pun oamenii, in ziua de astazi. Cu siguranta, fiecare gandeste intr-un anumit fel. Astfel, fiecare zodie are alte principii si asteptari de la viata, in acest context, dupa cum vom vedea in cele ce urmeaza.

- Gemenii vor avea parte, astazi, de un flirt nevinovat care s-ar putea transforma intr-o adevarata poveste de iubire, in timp ce Berbecii vor lua o decizie de moment care s-ar putea dovedi a fi cea corecta.

- O familie a fost evacuata dintr-o aeronava Tarom dupa ce soția ar fi scuipat și jignit echipajul care a rugat-o sa elibereze locul pe care îl ocupa în dreptul ieșirii de urgența și care nu-i era alocat. Mai mult ea nu vorbea nici limba engleza, nici limba echipajului, în acest…

- HOROSCOP BERBEC - iși asuma riscuri și stie ca ii va aduce caștiguri. Se ințelege bine cu Sagetatorul, la fel de bine poate sa prinda un Varsator și Pești. Peștii au noroc la bani, iar Varsatorii știu mai bine decat berbecii sa faca bani. HOROSCOP TAUR - gasește foarte greu un colaborator.…