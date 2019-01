Ziua in care o sa iesi pe usa si n-o sa te mai intorci | Moartea este ireversibila… S-a dovedit. Noi, romanii, ne pricepem la orice. Politica, fotbal, agricultura, dar mai ales la soferie. Toti suntem soferi, iar fiecare dintre noi este cel mai bun. Eu am permis de peste 10 ani si nu am luat nicio amenda, am mers cu 250 de km/h pe autostrada si nu m-au prins, am facut drifturi in parcare, deci sunt si pilot de raliuri. Oferte Early Booking pana la 31 ianuarie! Profita acum! Toti ne spunem acelasi lucru, in fiecare zi cand iesim pe usa: ‘N-are cum sa mi se intample tocmai mie. Sunt prea bun!’.…