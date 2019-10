Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea METEO: Temperaturile vor scadea și cu 20 de grade. Dupa temperaturile de vara Romania va fi lovita de un val de aer polar METEO: Temperaturile vor scadea și cu 20 de grade. Dupa temperaturile de vara Romania va fi lovita de un val de aer polar Dupa ... METEO: Temperaturile vor scadea și…

- Ziarul Unirea O categorie de bugetari va primi un spor de 15% la salariu pentru condiții vatamatoare O categorie de bugetari va primi un spor de 15% la salariu pentru condiții vatamatoare Angajații din Ministerul de Finanțe vor primi un plus de 15% la salariu pentru… condiții vatamatoare. Asta prevede,…

- Ziarul Unirea FOTO| Sambata NEAGRA pe șoselele din Romania: Accident MORTAL pe DN 76, dupa un impact frontal intre 2 autoturisme. Trei persoane decedate Sambata NEAGRA pe șoselele din Romania: Accident MORTAL pe DN 76, dupa un impact frontal intre 2 autoturisme. Trei persoane decedate Accident groaznic,…

- Ziarul Unirea TERIFIANT – Filme cu minori in laptopul criminalului din Caracal, anunța o televizune de știri Filme cu minori, in laptopul criminalului din Caracal, anunța o televizune de știri Romania TV a anunțat, marți seara, ca, in laptopul ridicat de anchetatori din casa monstrului din Caracal,…

- Ziarul Unirea ALERTA! Virusul West Nile a ajuns in Romania. Primul caz din 2019 confirmat ALERTA! Virusul West Nile a ajuns in Romania. Primul caz din 2019 confirmat Primul caz de infecție cu virusul West Nile din acest sezon a fost confirmat, joi, in Galați, la un barbat de peste 80 de ani. Potrivit…

- Ziarul Unirea UE suspecteaza Guvernul PSD-ALDE ca a umflat producția la hectar ”pe hartie”, ca pe vremea comunismului! UE suspecteaza Guvernul PSD-ALDE ca a crescut producția la hectar ”pe hartie”, ca pe vremea comunismului! Guvernul i-a mințit pe cei din Uniunea Europeana. Datele anunțate de catre…

- Ziarul Unirea O noua MINIVACANȚA pentru bugetari: Angajatii ar putea avea parte de mai multe ZILE LIBERE, la mijlocul lunii august Romanii care lucreaza la stat ar putea avea parte, la jumatatea lunii august, de o noua minivacanata de patru zile, ca urmare a faptului ca pe data de 15 august (joi) se…

- Ziarul Unirea ZILE LIBERE pentru bugetari. Se anunța o noua minivacanța! ZILE LIBERE pentru bugetari. Se anunța o noua minivacanța! Vești mari pentru mii de bugetari! In curand aceștia ar putea beneficia de o noua minivacanța. Bugetarii ar putea avea o noua minivacanța. Este vorba de perioada de 15…