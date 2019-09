Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD Liviu Plesoianu le cere membrilor din Consiliul European sa nu o sustina pe Laura Codruta Kovesi în negocierile cu Parlamentul European pentru functia de procuror-sef al Parchetului European.

- Negociatorii Consiliului Uniunii Europene, reprezentat de presedintia semestriala finlandeza, si cei ai noului Parlament European format dupa alegerile din 23-26 mai vor avea marti o prima runda de discutii cu privire la desemnarea sefului Biroului Procurorului Public European (EPPO), pozitie pentru…

- Viorica Dancila nu o susține pe Laura Codruța Kovesi pentru funcția de procuror-șef al Parchetului European, din cauza problemelor pe care fosta șefa a DNA le are cu justiția.Dancila ii cere lui Kovesi sa iși rezolve situația din justiție, pentru ca in cazul in care va fi gasita vinovata,…

- Laura Codruta Kovesi primeste inca o asigurare oficiala ca va fi sprijinita pentru a ajunge procuror-șef al Parchetului European. Noul Parlament European, constituit in urma alegerilor din 24-26 mai, precizeaza intr-un comunicat ca susține, ca și in legislatura precedenta, candidatura Laurei Codruța…

- Laura Codruta Kovesi a ramas singura in competitia pentru sefia Parchetului European, a scris RFI.ro saptamana trecuta, dupa ce contracandidatul ei, francezul Jean-Francois Bohnert, ar fi primit șefia Parchetului Financiar National in Franta. Informatia nu a fost confirmata sau infirmata oficial.…

- Laura Codruța Kovesi ramane singura in cursa pentru șefia Parchetului European. Jean-Francois Bohnert, contracandidatul ei, va fi numit la șefia Parchetului financiar francez. Jean-Francois Bohnert este retras din cursa pentru conducerea Parchetului European. Procurorul francez va fi numit la șefia…

- Liderul grupului Renew Europe, Dacian Cioloș, lasa sa se ințeleaga ca se va folosi de relația personala pe care o are cu Emmanuel Macron pentru a o propulsa pe Laura Codruța Kovesi ca procuror șef european. Proaspat instalat in fruntea grupului liberal din Parlament, Dacian Cioloș și-a anunțat prioritațile…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat duminica, inaintea reuniunii Consiliului European de la Bruxelles, ca incepe o noua runda de negocieri, in primul rand, pentru functia de presedinte al Comisiei Europene, mentionand ca impresia sa este ca "va fi o noapte foarte lunga, cu un final nu neaparat…