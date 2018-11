Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile americane au informat ca suspectul in cazul atacului armat dintr-un bar din California a murit, scrie BBC.Conform presei, in interiorul barului se aflau cel putin 200 de persoane care participau la o seara de muzica country. Imaginile difuzate la televiziunile locale arata persoane…

- Cel putin cinci persoane au fost ranite, iar alte peste 500 au fost evacuate în urma unui incendiu produs la bordul unui tren, în vestul Germaniei, informeaza site-ul T-online.de, preluat de Mediafax.ro.

- Zeci de locuitori si turisti au fost evacuati marti in peninsula Peljesac, din sudul Croatiei, din cauza unui incendiu de padure, au anuntat autoritatile, citate de AFP. Patru case au fost distruse de flacarile unui incendiu izbucnit in apropiere de Orebic. Amenintati, cei 40 de locuitori…

- Autoritatile din Statele Unite au ordonat evacuarea a peste 1.7 milioane de persoane din trei state situate pe coasta de est, dupa ce meteorologii au anuntat ca uraganul Florence va ajunge pe continent cel tarziu joi seara, relateaza BBC News.

- Incendiu puternic la Petrila, in județul Hunedoara. Autoritațile au instituit planul roșu de intervenție dupa ce, la etajul șapte al unui bloc, a izbucnit un incendiu. Au fost evacuate 60 de persoane, iar 17 au primit ingrijiri mediacale. Din pacate, șase persoane, printre care și doi copii, au fost…

- Un nou atac armat a avut loc in Statele Unite ale Americii. Cinci persoane au fost ucise, iar atacatorul s-a sinucis. Cinci persoane au fost ucise in urma unui atac armat in Bakersfield California. Un barbat a deschis focul in mai multe locații inainte ca sa se sinucida. Potrivit CNN , polițiștii au…

- Autoritațile din Statele Unite au ordonat evacuarea a peste 1.7 milioane de persoane din trei state situate pe coasta de est, dupa ce meteorologii au anunțat ca uraganul Florence va ajunge pe continent cel tarziu joi seara, relateaza BBC News.

- Autoritatile din Statele Unite au ordonat evacuarea a peste 1.7 milioane de persoane din trei state situate pe coasta de est, dupa ce meteorologii au anuntat ca uraganul Florence va ajunge pe continent cel tarziu joi seara, relateaza BBC News.