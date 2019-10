Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE, ora 09:31 – Aproximativ 17.000 de persoane stau la un rand de cativa kilometri asteptand sa se inchine la racla cu moastele Sf Cuvioase Parascheva, care a fost scoasa in aceasta dimineata pe esplanada din fata Catedralei Mitropolitane. Potrivit reprezentantilor Mitropoliei Moldovei si Bucovinei,…

- Prima persoana venita in pelerinaj care s-a inchinat la racla cu moastele Sfintei Parascheva a fost Elena Sabiuta, o femeie in varsta de 76 de ani, din Piatra Neamt. Ea spune ca a asteptat 22 de ore acest moment. "Am venit aici sa ne incarcam cu Duh Sfant. Stam la rand de ieri dimineata de la ora 9,00.…

- Pelerinajul la moastele Sfintei Parascheva a inceput cu un numar foarte mare de credinciosi asteptand in aceasta dimineata, la ora 06.00, momentul in care racla sfintei a fost purtata in jurul Catedralei Mitropolitane in procesiune si apoi asezata in baldachinul ornat cu flori. Peste 15.000 de persoane,…

- Mii de pelerini veniți din țara și din strainatate au participat, vineri dimineața, la scoaterea in procesiune a raclei cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva. Ceremonia religioasa a avut loc in jurul Catedralei Mitropoliei Moldovei și Bucovinei din Iași, relateaza Agerpres. Vineri, in jurul orei 6,…

- Mii de pelerini din tara si din strainatate au participat, vineri dimineata, la scoaterea in procesiune a raclei Sfintei Cuvioase Parascheva, manifestare religioasa care a avut loc in jurul Catedralei Mitropoliei Moldovei si Bucovinei din Iasi.

- Pelerinii veniti la Iasi la hramul Sfintei Cuvioase Parascheva vor fi directionati pe urmatorul traseu, in functie de numarul acestora: Splai Bahlui Mal Stang (unde vor fi parcate si autocarele) - str. Alexandru Ipsilanti Voda - str. Sf. Petru Movila - str. Closca - str. Mitropoliei (str. arh. G. M.…

- Mitropolia Moldovei si Bucovinei se pregateste pentru pelerinajul de sarbatoarea Sfintei Parascheva, planificat pentru perioada 11-15 octombrie. Anul acesta va fi adusa la Iasi pentru inchinare si mana dreapta a Sfantul Ierarh Spiridon, Episcopul Trimitundei. Acesta a murit in anul 348, la 78 de ani,…

