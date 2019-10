Sanatate curata si un gust desavarsit, asta vei obtine daca alegi sa prepari si tu aceasta reteta de toamna. Zacusca cu pastrav nu are o complexitate mai mare decat cea normala, doar cu legume, insa la final papilele tale gustative iti vor multumi. In plus, carnea de peste contine fier si Omega 3, asigurand o parte din necesarul zilnic al organismului.