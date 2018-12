Stiri pe aceeasi tema

- Un moment de stand up comedy sustinut de Micutzu la show-ul "iUmor" si videoclipul piesei "Hatz", a lui Dorian Popa feat. Shift, sunt cele mai populare clipuri pe platforma YouTube in Romania in 2018, potrivit unui comunicat remis MEDIAFAX.

- 100 DE MOTIVE PENTRU CARE SUNTEM MANDRI CA SUNTEM ROMANI! „In acest an unic pentru Romania, trebuie sa ne mandrim ca suntem urmașii celor care au reușit sa realizeze un vis aparent imposibil: UNIREA TUTUROR ROMANILOR! “. Cu aceasta motivație in minte au petrecut angajații fabricii ADIENT TRIM Pitești …

- Ultima zi din luna noiembrie va fi cea mai friguroasa, iar mercurul din termometre va scadea in aproape toata țara sub 0 grade Celsius. Nici Bucureștiul nu va fi ocolit de valul de ger, iar temperaturile se vor situa, in decursul zilei de vineri, in jurul valorii de -8 grade Celsius. Vremea in Romania…

- Nationala României a fost repartizata în a patra urna valorica la tragerea la sorti a grupelor preliminare ale EURO 2020, programata pe 2 decembrie, la Dublin, potrivit site-ului Federatiei Române de Fotbal.

- Peste 52 de milioane de euro proveniti dintr-o finantare norvegiana vor fi folositi de Romania pentru sapte proiecte legate de sistemul judiciar si mediul penitenciar, a anuntat ministrul Justitiei Tudorel Toader in prezenta ambasadorului Norvegiei la Bucuresti, Lisa Nicole Kleven Grevstad.

- Spania, Anglia si Franta si-au asigurat prezenta la turneul final al Campionatului European de tineret din 2019, alaturandu-se Italiei, tara gazda. Romania mai are doua etape de disputat și trebuie sa adune patru puncte cu Țara Galilor și cu Liechtenstein pentru a fi sigura de calificarea la turneul…

- Conform surselor din cadrul clubului campion la volei masculin si castigator al Cupei Romaniei – Tricolorul LMV Ploiesti, astazi se va trimite, oficial, hartia de retragere din competitiile organizate de FRV! Actul de „deces” al unei istorii incununate de un succes deosebit in anul 2018 va insemna,…

- Consiliul Judetean Brasov va investi 22 mil. euro in realizarea terminalului de pasageri al viitorului aeroport international Brasov-Ghimbav, care va avea o suprafata totala de 11.000 mp si va fi construit pe trei niveluri, anunta CJ Brasov.