Stiri pe aceeasi tema

- La sfarșitul lui 2017, grupul Alphabet (care deține și Google) a anunțat ca vrea sa lanseze un serviciu de taximetrie cu mașini fara șoferi prin divizia sa de vehicule autonome Waymo. Un astfel de serviciu ar putea sa fie disponibil in curand și in Europa, dupa ce Waymo și-a anunțat planul de extindere…

- Tesla va construi in China o mega-uzina unde vor fi asamblate aproximativ 500.000 de mașini electrice pe an, a declarat CEO Tesla, Elon Musk. Investiția este o premiera, pentru ca aceasta ar fi prima mare uzina auto din China unde o companie straina va avea 100% din acțiuni.

- Serviciul de robo-taxi a fost lansat in orasul Phoenix, Arizona - acolo unde e testat inca din 2017. In prima faza, masinile vor putea fi folosite doar de cateva sute de clienti, cei care s-au inscris voluntar in programul de testare. Acestia vor putea lua alaturi de ei in masina un singur pasager.…

- In ciuda faptului ca legislatia la nivel mondial nu este inca pregatita pentru masinile autonome, iar aceasta tehnologie inca are destul de multe probleme si limitari, Waymo, compania subsidiara Alphabet, a pornit primul sau serviciu de transport de persoane folosind masini fara sofer. Acesta se numeste…

- In ciuda faptului ca legislatia la nivel mondial nu este inca pregatita pentru masinile autonome, iar aceasta tehnologie inca are destul de multe probleme si limitari, Waymo, compania subsidiara Alphabet, a pornit primul sau serviciu de transport de persoane folosind masini fara sofer. Acesta se numeste…

- Google va lansa un serviciu de livrare cu drona in 2019 in Finlanda, acesta urmand sa fie primul serviciu de acest tip din Europa, scrie Reuters . Compania care va opera serviciu se numește Wing și este divizia de livrare cu drone din cadrul Alphabet, holdingul care deține Google. Wing a luat naștere…

- Waymo, companie a conglomeratului Alphabet, care detine si Google, a lansat miercuri un serviciu de taxi autonom intr-o zona de aproximativ 160 km in patru suburbii ale orasului Phoenix - Chandler, Tempe, Mesa si Gilbert - unde si-a testat tehnologia incepand din 2016.

- Volvo este unul dintre susținatorii tranziției catre viitoarele mașini electrice și autonome, alegand sa-și concentreze eforturile in aceasta direcție pe cea mai mare piața auto din lume. Volvo și chinezii de la Baidu au semnat un parteneriat prin care vor dezvolta, vor testa și vor construi mașini…