- Waymo, companie a conglomeratului Alphabet, care deține și Google, a lansat miercuri un serviciu de taxi autonom intr-o zona de aproximativ 160 km in patru suburbii ale orașului Phoenix - Chandler, Tempe, Mesa și Gilbert - unde și-a testat tehnologia incepand din 2016, informeaza Mediafax.Un…

- Microsoft a redevenit vineri a doua cea mai valoroasa companie americana, dupa rezultatele trimestriale dezamagitoare raportate de Amazon.com, care au sters 65 de miliarde de dolari din capitalizarea retailerului online. Pe primul loc se afla Apple, cu o capitalizare bursiera de peste 1.000…

- Microsoft este pe cale sa depaseasca gigantul Amazon si sa devina a doua cea mai valoroasa companie a lumii, dupa Apple. Pe de alta parte, Amazon e pe cale sa devina unul dintre cei mai mare jucatori din piata publicitatii online, suflandu-le in ceafa unor giganti precum Google si Facebook.

- La sfarșitul lui 2017, grupul Alphabet (care deține și Google) a anunțat ca vrea sa lanseze un serviciu de taximetrie cu mașini fara șoferi prin divizia sa de vehicule autonome Waymo. Un astfel de serviciu ar putea sa fie disponibil in curand și in Europa, dupa ce Waymo și-a anunțat planul de extindere…

- Masura are loc intr-o perioada in care platformele de socializare sunt avertizate de autoritatile de reglementare pentru ca nu dezvaluie astfel de cheltuieli. Facebook a fost tinta unui val de critici din partea utilizatorilor si a congresmenilor, dupa ce a anuntat anul trecut ca agenti rusi…

- Trotinetele electrice introduse in aceasta vara in orasele din Spania au revolutionat mobilitatea urbana, exasperand in acelasi timp pietonii si conducatorii auto, relateaza vineri AFP. Pe strazile din Madrid, cele cateva sute de trotinete puse la dispozitie rezidentilor de compania Lime - la…

- Transportatorul aerian national Tarom a anuntat joi lansarea primei aplicatii mobile din istoria companiei, care poate fi descarcata gratuit de pe platforma Google play, pentru a le oferi pasagerilor acces rapid la destinatiile preferate, un istoric al calatoriilor si posibilitatea de a tine legatura…