- Statele Unite au anuntat marti o recompensa de 10 milioane de dolari pentru informatii care sa conduca la arestarea liderului unui cartel de droguri din Mexic, despre care Departamentul de Justitie considera ca este una dintre cele mai puternice organizatii criminale din lume, relateaza Reuters.

- Procuratura din Turcia a dispus incarcerarea a 417 suspecti in cadrul unei anchete pentru spalare de bani in legatura cu transferul a circa 2,5 miliarde de lire turcesti (419 milioane dolari) in conturi din strainatate, a anuntat marti CNN Turk preluat de Reuters. Potrivit autoritatilor,…

- Elon Musk va demisiona din functia de presedinte al companiei Tesla si va plati o amenda de 20 de milioane de dolari în cadrul unui acord cu autoritatile de reglementare din Statele Unite, informeaza CNN si BBC, citate de Mediafax. Elon Musk va putea ramâne…

- Contractele futures pentru petrolul Brent au urcat la 81,69 dolari pe baril, un nivel care nu a mai fost atins din noiembrie 2014, fiind ulterior tranzactionate in urcare cu 0,4-, la 81,5 dolari pe baril. Cotatia petrolului West Texas Intermediate (WTI), de referinta pe piata americana, a avansat cu…

- Ford nu va muta productia crossover-ului Focus Active din China in SUA, chiar daca presedintele Donald Trump sustine ca tarifele vamale la importurile chineze determina Ford sa-si fabrice noul model in America, transmite AP. Citând noile tarife vamale introduse de administraţia Trump, Ford…

- Berlin, 4 sep /Agerpres/ - Iranul a renuntat la intentia de a aduce 300 de milioane de euro in numerar din Germania, au afirmat marti surse ale agentiei DPA. Ziarul Sueddeutsche Zeitung si televiziunile NDR si WDR au fost primele care au relatat despre aceasta evolutie, mentioneaza agentia.…

- Adminstratia americana a presedintelui Donald Trump a decis sa deblocheze un ajutor militar de 195 de milioane de dolari pentru Egipt, suspendat pana in prezent din cauza incalcarii drepturilor omului, relateaza AFP. "Recunoscand masurile luate de Egipt in cursul ultimului an ca raspuns la unele ingrijorari…