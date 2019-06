Stiri pe aceeasi tema

- Doar compromisul poate conduce la o solutie pentru problema Kosovo si ambele parti - Belgradul si Pristina - trebuie sa faca mici concesii pentru a se ajunge la o rezolvare, a declarat vineri presedintele sarb Aleksandar Vucic, in cadrul conferintei GLOBSEC desfasurate la Bratislava, transmite Tanjug,…

- Vucic a spus ca Belgradul si Pristina au opinii diferite cu privire la teritoriul Kosovo.''Autoritatile de la Pristina si populatia albaneza din Kosovo cred ca Kosovo le apartine si ca acesta este un stat independent, in timp ce conform constitutiei sarbe Kosovo este teritoriu al Serbiei.…

- "Am optat sa nu continui minciuna si amagirea. Am spus tuturor: nu exista o autoritate sarba (vizibila) in Kosovo, cu exceptia spitalelor si a scolilor", a afirmat seful statului sarb. "Avem doua variante: sa normalizam relatiile convenind un acord sau sa mentinem un conflict inghetat", a spus Vucic…

- Administratia Vladimir Putin a somat, marti dupa-amiaza, liderii din Kosovo sa inceteze "provocarile" la adresa Serbiei, in contextul tensiunilor dintre Pristina si Belgrad.Kosovo "a provocat" Serbia. Incursiunea in nordul Kosovo "are rolul de a genera temeri in randul populatiei non-albaneze…

- Serbia trebuie sa accepte ca a pierdut controlul asupra provinciei Kosovo si sa caute un compromis pentru a normaliza relatiile cu Pristina, a declarat luni presedintele Aleksandar Vucic, in parlamentul de la Belgrad. "Trebuie să recunoaştem că am fost înfrânţi... Am…

- Am organizat aceasta initiativa comuna pentru ca suntem sustinatorii perspectivei europene a statelor din Balcanii de Vest. Însa tin sa spun foarte clar ca acum nu se poate pune problema unor negocieri de aderare", a declarat luni, la Berlin, cancelarul gernam Angela Merkel. "Pe ordinea…

- Serbia si Kosovo s-au acuzat marti reciproc pentru esecul discutiilor purtate luni la Berlin la un summit privind Balcanii, desi au manifestat deschidere fata de posibilitatea reluarii procesului de normalizare a relatiilor, o noua intalnire urmand sa fie organizata pe 1 si 2 iulie de catre Franta…

- Serbia comemoreaza duminica 20 de ani de la loviturile aeriene ale Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) care au constrans in 1999 Belgradul sa-si retraga trupele din Kosovo, punand astfel capat unui conflict ce s-a soldat cu peste 13.000 de morti, informeaza AFP. Ceremonii pentru comemorarea…